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Китайская делегация принесла в Кремль граммофон - РИА Новости, 08.05.2025
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11:31 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/grammofon-2015759179.html
Китайская делегация принесла в Кремль граммофон
Китайская делегация принесла в Кремль граммофон - РИА Новости, 08.05.2025
Китайская делегация принесла в Кремль граммофон
Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T11:31:00+03:00
2025-05-08T11:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, а также другие сувениры, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Граммофон осторожно несли двое мужчин, среди сувениров был и консольный столик из темного дерева. В 2018 году Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера. В том же году российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки.
https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html
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Китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева
Сопровождающая Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, передает корреспондент РИА Новости. Среди сувениров был и консольный столик из темного дерева.
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в мире, россия, китай, москва, си цзиньпин
В мире, Россия, Китай, Москва, Си Цзиньпин
Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Китайская делегация, сопровождающая Си Цзиньпина, принесла в Кремль граммофон

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, а также другие сувениры, передает корреспондент РИА Новости.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем.
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Граммофон осторожно несли двое мужчин, среди сувениров был и консольный столик из темного дерева.
В 2018 году Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера.
В том же году российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки.
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