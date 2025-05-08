https://ria.ru/20250508/grammofon-2015759179.html

Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Китайская делегация принесла в Кремль граммофон - РИА Новости, 08.05.2025

Китайская делегация принесла в Кремль граммофон

Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T11:31:00+03:00

2025-05-08T11:31:00+03:00

2025-05-08T11:31:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Сопровождающая председателя КНР Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, а также другие сувениры, передает корреспондент РИА Новости. Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Лидеры России и Китая проведут в Москве переговоры, примут совместные заявления и выступят перед СМИ, а также пообщаются в неформальной обстановке за чаем. Граммофон осторожно несли двое мужчин, среди сувениров был и консольный столик из темного дерева. В 2018 году Си Цзиньпин подарил Путину старинную арфу гуцинь и традиционную глиняную статуэтку с лицом российского лидера. В том же году российский президент, со своей стороны, преподнес в подарок Си Цзиньпину русскую баню из алтайского кедра, а также сибирские орехи, мед и чай. Во время посещения Тяньцзиня он показал китайскому коллеге образец бревна, из которого построят баню, и фотографии, на которых видно, как баня будет выглядеть после сборки.

https://ria.ru/20250508/putin-2015753997.html

https://ria.ru/20250507/vyrazheniya-2015706054.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева Сопровождающая Си Цзиньпина китайская делегация принесла в Кремль большой граммофон из темного дерева, украшенный миниатюрой с изображениями цветов и птиц в восточном стиле, передает корреспондент РИА Новости. Среди сувениров был и консольный столик из темного дерева. 2025-05-08T11:31 true PT0M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, китай, москва, си цзиньпин