https://ria.ru/20250508/ekspert-2015888879.html

Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС

Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС - РИА Новости, 08.05.2025

Аналитик раскрыл план Запада по ЕАЭС

Запад заинтересован в том, чтобы не допустить создания на постсоветском пространстве такого мощного интеграционного объединения, как ЕАЭС, но процесс... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:29:00+03:00

2025-05-08T14:29:00+03:00

2025-05-08T23:29:00+03:00

экономика

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МИНСК, 8 мая – РИА Новости. Запад заинтересован в том, чтобы не допустить создания на постсоветском пространстве такого мощного интеграционного объединения, как ЕАЭС, но процесс евразийской интеграции неизбежен, заявил РИА Новости белорусский политолог, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. В мае ЕАЭС отмечает 10-летие с момента создания. Как ранее заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, за прошедшее десятилетие в ЕАЭС создана благоприятная среда для развития торговли, взаимодействия и для реализации четырёх свобод, заложенных в базовых документах объединения - свободы перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. "Самое главное, что как бы страны Запада ни стремились вырвать какие-то страны из ЕАЭС, этот процесс (евразийской интеграции – ред.) уже неизбежен. Мы видим, как Запад плотно работает по Армении, пытается ее вырвать из ЕАЭС, из ОДКБ", - сказал Авдонин. Он подчеркнул, что на Западе "прикладывают все силы для того, чтобы сформировать раздрай", не дать создать мощное интеграционное объединение на постсоветском пространстве. "Но мы видим, что эти усилия все-таки тщетные, и будем надеяться, что их негативные проекты не смогут реализоваться", - сказал собеседник агентства. Эксперт подчеркнул, что в целом идея создания ЕАЭС была крайне своевременной. "Реализация идеи ЕАЭС, создания именно экономического объединения, стала предпосылкой к тому, чтобы наши страны, страны ЕАЭС, спокойно могли преодолеть все экономические угрозы, которые сейчас сформировались в мировой экономике. Мы видим, что кризис перепроизводства принуждает крупные корпорации идти на самые радикальные меры. Они выражаются в формировании конфликтов и на постсоветском пространстве, и в других регионах мира, на Ближнем Востоке, в Африке, в Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал он. По словам аналитика, такая форма интеграции, как ЕАЭС, обеспечила формирование единых подходов к общему рынку товаров, услуг, капитала, рабочей силы, технологий, науки. "И мы прекрасно понимаем, что по такому пути - создание таких интеграционных объединений, регионализация, как это называют, - идут наши оппоненты, наши конкуренты. Они закрывают свои рынки, закрывают возможность входа на эти рынки конкурентов", - сказал Авдонин. Он отметил, что те меры, которые были реализованы в рамках ЕАЭС, способствовали тому, что сейчас рынки членов объединения защищены, национальные экономики развиваются, углубляется интеграция между ними, между предприятиями, научными центрами. "И это дает самое главное - сохранение достаточно высоких темпов экономического роста и повышение благосостояния населения", - подчеркнул политолог. Комментируя работу над устранением барьеров на рынке ЕАЭС, он отметил, что процесс интеграции требует очень плотной проработки со стороны всех национальных правительств. "Эти барьеры, конечно же, связаны с определенными разночтениями, разной законодательной базой по регламенту производства товаров, по качеству, работе банковских систем, систем платежей, гарантий. Плюс, естественно, требуется создание единого рынка энергоносителей для того, чтобы оптимизировать или сформировать единую систему для расчета себестоимости товаров и услуг", - сказал Авдонин. По его словам, на себестоимость и конкурентоспособность товаров влияет стоимость энергоресурсов, и без единой энергетической базы, единых принципов формирования себестоимости положение на союзном рынке товаров, произведенных в одних странах ЕАЭС, может быть слабее, чем продукция других, например, России, где более выгодные тарифы на энергоносители. "Конечно, это (разные условия – ред.) будет формировать диспропорции и определенные ограничения. Поэтому над этим работает руководство стран ЕАЭС", - сказал политолог. Авдонин считает, что странам ЕАЭС необходимо в срочном порядке создавать мощные технологические центры, научно-технологические производственные кластеры, которые бы объединяли науку, производство и помогали интегрировать в производство научные разработки для создания более передовой высокотехнологичной продукции, чтобы обеспечивать ею как рынок ЕАЭС, так и поставлять на экспорт. Среди сфер, в которых целесообразно создание таких кластеров, эксперт назвал микроэлектронику, телекоммуникации, космос, авиацию, автомобилестроение, металловедение, оптику, медицину, ИТ-отрасль и "интеллектуальные города". "Все это требует большого вовлечения и финансов, так что, естественно, должна быть очень плотная работа национальных банковских систем стран ЕАЭС", - сказал собеседник РИА Новости. День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая - в этот день в 2014 году президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали Договор о создании ЕАЭС. Документ вступил в силу 1 января 2015 года. В состав союза входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

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https://ria.ru/20250507/kazakhstan-2015470506.html

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экономика, россия, белоруссия, казахстан, алексей оверчук, евразийский экономический союз, запад, в мире