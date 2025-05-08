Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО
РФ и Китай договорились препятствовать использованию ДНЯО в политических целях
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и конвенций о запрещении биологического и химического оружия, для экономического сдерживания других стран и введения незаконных ограничений.
Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, которое приняли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров, состоявшихся в четверг в Москве.
"Стороны подтверждают приверженность вытекающим из ДНЯО, КБТО и КЗХО обязательствам по экспортному контролю, выступают против использования отдельными странами в своих корыстных целях соответствующих механизмов для технологического и экономического сдерживания других государств, а также осуществления нелегитимной политики односторонних ограничительных мер", - говорится в документе.
Отмечено также, что Россия и Китай привержены реализации резолюции Генассамблеи ООН о "Поощрении международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности".