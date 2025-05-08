https://ria.ru/20250508/dnyao-2015808661.html

Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО

Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО

Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T15:57:00+03:00

2025-05-08T15:57:00+03:00

2025-05-08T16:35:00+03:00

россия

китай

безопасность

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и конвенций о запрещении биологического и химического оружия, для экономического сдерживания других стран и введения незаконных ограничений.Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, которое приняли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров, состоявшихся в четверг в Москве."Стороны подтверждают приверженность вытекающим из ДНЯО, КБТО и КЗХО обязательствам по экспортному контролю, выступают против использования отдельными странами в своих корыстных целях соответствующих механизмов для технологического и экономического сдерживания других государств, а также осуществления нелегитимной политики односторонних ограничительных мер", - говорится в документе.Отмечено также, что Россия и Китай привержены реализации резолюции Генассамблеи ООН о "Поощрении международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности".

https://ria.ru/20250508/kitay-2015814347.html

https://ria.ru/20250508/rossija-2015815968.html

россия

китай

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, безопасность