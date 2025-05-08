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Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО - РИА Новости, 08.05.2025
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15:57 08.05.2025 (обновлено: 16:35 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/dnyao-2015808661.html
Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО
Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО
Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T15:57:00+03:00
2025-05-08T16:35:00+03:00
россия
китай
безопасность
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и конвенций о запрещении биологического и химического оружия, для экономического сдерживания других стран и введения незаконных ограничений.Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, которое приняли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров, состоявшихся в четверг в Москве."Стороны подтверждают приверженность вытекающим из ДНЯО, КБТО и КЗХО обязательствам по экспортному контролю, выступают против использования отдельными странами в своих корыстных целях соответствующих механизмов для технологического и экономического сдерживания других государств, а также осуществления нелегитимной политики односторонних ограничительных мер", - говорится в документе.Отмечено также, что Россия и Китай привержены реализации резолюции Генассамблеи ООН о "Поощрении международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности".
https://ria.ru/20250508/kitay-2015814347.html
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россия, китай, безопасность
Россия, Китай, Безопасность
Россия и Китай продолжат взаимодействие в рамках ДНЯО

РФ и Китай договорились препятствовать использованию ДНЯО в политических целях

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Москва и Пекин выступают против использования обязательств по экспортному контролю, вытекающих из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и конвенций о запрещении биологического и химического оружия, для экономического сдерживания других стран и введения незаконных ограничений.
Об этом говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности, которое приняли президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по итогам российско-китайских переговоров, состоявшихся в четверг в Москве.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Россия и Китай договорились укреплять сотрудничество в сфере энергетики
Вчера, 16:17
"Стороны подтверждают приверженность вытекающим из ДНЯО, КБТО и КЗХО обязательствам по экспортному контролю, выступают против использования отдельными странами в своих корыстных целях соответствующих механизмов для технологического и экономического сдерживания других государств, а также осуществления нелегитимной политики односторонних ограничительных мер", - говорится в документе.
Отмечено также, что Россия и Китай привержены реализации резолюции Генассамблеи ООН о "Поощрении международного сотрудничества в области мирного использования в контексте международной безопасности".
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