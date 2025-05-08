Рейтинг@Mail.ru
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
22:33 08.05.2025 (обновлено: 22:34 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/dnr-2015884059.html
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР
Участники автомотопробега в связи с 80-летием Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:33:00+03:00
2025-05-08T22:34:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
волгоград
сталинград
макеевка
80-летие победы в великой отечественной войне
донецкая народная республика
саур-могила
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/62/997326278_0:75:1974:1185_1920x0_80_0_0_62701da7e77dd71dfd5002eaecb96aee.jpg
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники автомотопробега в связи с 80-летием Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и по городам ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Мы доставили капсулу с частичкой вечного огня из города-героя Волгоград. Сейчас на майские праздники можно говорить Сталинград. Официально это уже пятый пробег. Мы делаем это в честь 80-летия Победы", - рассказал агентству директор филиала центра "Воин" в республике Александр Камышов. Он уточнил, что акция "Вечный огонь", соорганизатором которой уже два года выступает центр "Воин", проводится пятый год подряд. Частицу огня из Зала Славы в Волгограде доставили по городам Республики, таким как Макеевка, Харцызск, Шахтерск и другие. В итоге частица вечного огня "Мамаева Кургана" коснулась вечного огня Саур-Могилы. В автомотопробеге участвовало порядка 80 мотоциклов и около 40 автомобилей. "В принципе, акция получилась хорошей, безопасной, без каких-либо происшествий, это самое главное. Значит, где-то сверху нам помогают", - сказал Камышов.
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
https://ria.ru/20250508/tanzaniya-2015856627.html
волгоград
сталинград
макеевка
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99732/62/997326278_148:0:1828:1260_1920x0_80_0_0_471886d82f1a9eec2b88096f3d902310.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, сталинград, макеевка, 80-летие победы в великой отечественной войне, донецкая народная республика, саур-могила, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, Макеевка, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Саур-Могила, Россия
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР

Частицу Вечного огня привезли из Волгограда на Саур-Могилу и в города ДНР

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВечный огонь
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вечный огонь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники автомотопробега в связи с 80-летием Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и по городам ДНР, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы доставили капсулу с частичкой вечного огня из города-героя Волгоград. Сейчас на майские праздники можно говорить Сталинград. Официально это уже пятый пробег. Мы делаем это в честь 80-летия Победы", - рассказал агентству директор филиала центра "Воин" в республике Александр Камышов.
Вечный огонь - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Лампады с Вечным огнем развезут ветеранам по всей Молдавии
Вчера, 19:21
Он уточнил, что акция "Вечный огонь", соорганизатором которой уже два года выступает центр "Воин", проводится пятый год подряд. Частицу огня из Зала Славы в Волгограде доставили по городам Республики, таким как Макеевка, Харцызск, Шахтерск и другие. В итоге частица вечного огня "Мамаева Кургана" коснулась вечного огня Саур-Могилы.
В автомотопробеге участвовало порядка 80 мотоциклов и около 40 автомобилей.
"В принципе, акция получилась хорошей, безопасной, без каких-либо происшествий, это самое главное. Значит, где-то сверху нам помогают", - сказал Камышов.
Могила Неизвестного солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В Танзанию доставили частицу Вечного огня
Вчера, 19:33
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВолгоградСталинградМакеевка80-летие Победы в Великой Отечественной войнеДонецкая Народная РеспубликаСаур-МогилаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала