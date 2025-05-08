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Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР - РИА Новости, 08.05.2025
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР
Участники автомотопробега в связи с 80-летием Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и по... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T22:33:00+03:00
2025-05-08T22:33:00+03:00
2025-05-08T22:34:00+03:00
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 8 мая - РИА Новости. Участники автомотопробега в связи с 80-летием Дня Победы доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и по городам ДНР, передает корреспондент РИА Новости. "Мы доставили капсулу с частичкой вечного огня из города-героя Волгоград. Сейчас на майские праздники можно говорить Сталинград. Официально это уже пятый пробег. Мы делаем это в честь 80-летия Победы", - рассказал агентству директор филиала центра "Воин" в республике Александр Камышов. Он уточнил, что акция "Вечный огонь", соорганизатором которой уже два года выступает центр "Воин", проводится пятый год подряд. Частицу огня из Зала Славы в Волгограде доставили по городам Республики, таким как Макеевка, Харцызск, Шахтерск и другие. В итоге частица вечного огня "Мамаева Кургана" коснулась вечного огня Саур-Могилы. В автомотопробеге участвовало порядка 80 мотоциклов и около 40 автомобилей. "В принципе, акция получилась хорошей, безопасной, без каких-либо происшествий, это самое главное. Значит, где-то сверху нам помогают", - сказал Камышов.
https://ria.ru/20250508/moldaviya-2015853256.html
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волгоград, сталинград, макеевка, 80-летие победы в великой отечественной войне, донецкая народная республика, саур-могила, россия
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Волгоград, Сталинград, Макеевка, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Донецкая Народная Республика, Саур-Могила, Россия
Частицу Вечного огня доставили из Волгограда в города ДНР
Частицу Вечного огня привезли из Волгограда на Саур-Могилу и в города ДНР