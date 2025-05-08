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ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных - РИА Новости, 08.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 08.05.2025
https://ria.ru/20250508/dnepr-2015779614.html
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных
Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:29:00+03:00
2025-05-08T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html
днепропетровская область
запорожская область
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днепропетровская область, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных

ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных и станцию РЭБ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьЗапорожская областьХерсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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