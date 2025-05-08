https://ria.ru/20250508/dnepr-2015779614.html

ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных

ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных - РИА Новости, 08.05.2025

ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных

Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:29:00+03:00

2025-05-08T13:29:00+03:00

2025-05-08T13:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

запорожская область

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html

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Варвара Скокшина

днепропетровская область, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)