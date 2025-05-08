https://ria.ru/20250508/dnepr-2015779614.html
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных - РИА Новости, 08.05.2025
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных
Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:29:00+03:00
2025-05-08T13:29:00+03:00
2025-05-08T13:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
запорожская область
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_0:60:2952:1721_1920x0_80_0_0_61116b89e70dd02eef93c278cb9117e6.jpg
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" до начала перемирия нанесли поражение формированиям бригад ВСУ в Запорожской, Херсонской и Днепропетровской областях, противник потерял в зоне действия группировки до 80 военнослужащих и станцию РЭБ, сообщило в четверг Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20250508/estoniya-2015731133.html
днепропетровская область
запорожская область
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004970290_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_635a7f2d1901039bc029d0c79e3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
днепропетровская область, запорожская область, херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Запорожская область, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных
ВСУ до начала перемирия потеряли в зоне "Днепра" до 80 военных и станцию РЭБ