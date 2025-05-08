https://ria.ru/20250508/biooruzhie-2015809706.html

Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности

Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности - РИА Новости, 08.05.2025

Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности

Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T16:02:00+03:00

2025-05-08T16:02:00+03:00

2025-05-08T17:27:00+03:00

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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте Кремля.Документ был принят по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в Кремле в четверг."Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности", - указано в перечне подписанных и принятых по итогам встречи документов, который опубликован на сайте Кремля.

https://ria.ru/20250508/kitay-2015800554.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, китай, в мире