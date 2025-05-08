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Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности - РИА Новости, 08.05.2025
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16:02 08.05.2025 (обновлено: 17:27 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/biooruzhie-2015809706.html
Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности
Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности - РИА Новости, 08.05.2025
Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности
Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T16:02:00+03:00
2025-05-08T17:27:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте Кремля.Документ был принят по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в Кремле в четверг."Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности", - указано в перечне подписанных и принятых по итогам встречи документов, который опубликован на сайте Кремля.
https://ria.ru/20250508/kitay-2015800554.html
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и Китай договорились создать комиссию по вопросам биобезопасности

Россия и КНР подписали документ о создании комиссии по вопросам биобезопасности

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте Кремля.
Документ был принят по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в Кремле в четверг.
"Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности", - указано в перечне подписанных и принятых по итогам встречи документов, который опубликован на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
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