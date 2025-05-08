Россия и Китай приняли меморандум о создании комиссии по биобезопасности
РФ и Китай подписали документ о создании комиссии по вопросам биобезопасности
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии обмена документами по итогам российско-китайских переговоров
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МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Россия и Китай приняли меморандум о взаимопонимании между правительствами двух стран о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам биологической безопасности, сообщается на сайте Кремля.
Документ был принят по итогам переговоров президента РФ Владимир Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которые состоялись в Кремле в четверг.
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"Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики о создании двусторонней консультативной комиссии по вопросам обеспечения биологической безопасности", - указано в перечне подписанных и принятых по итогам встречи документов, который опубликован на сайте Кремля.