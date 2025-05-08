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Белоусов высказался о сотрудничестве военных ведомств России и Казахстана
Белоусов высказался о сотрудничестве военных ведомств России и Казахстана - РИА Новости, 08.05.2025
Белоусов высказался о сотрудничестве военных ведомств России и Казахстана
Оборонные ведомства России и Казахстана поддерживают многостороннее и многоплановое сотрудничество, оно развивается, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T19:29:00+03:00
2025-05-08T19:29:00+03:00
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства России и Казахстана поддерживают многостороннее и многоплановое сотрудничество, оно развивается, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.Министр обороны РФ провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, сообщили в четверг в российском ведомстве."У нас очень многостороннее, многоплановое сотрудничество, которое развивается", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова.Глава ведомства также напомнил о роли Республики Казахстан в разгроме немецкого фашизма в Великой Отечественной войне."Мы вас встречаем не просто как дорогих гостей, а в полном соответствии с той ролью, которую мы вместе сыграли в разгроме немецкого фашизма", – сказал он.Жаксылыков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Казахстан являются друзьями, соратниками и братьями по оружию."По установившейся традиции, мы всегда чтим память наших отцов и наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие в параде. И наши подразделения в общем строю пройдут и порадуют всех жителей города Москвы и Российской Федерации в целом", – сказал глава казахстанского ведомства.Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.
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россия, казахстан, москва, андрей белоусов, в мире
Россия, Казахстан, Москва, Андрей Белоусов, В мире
Белоусов высказался о сотрудничестве военных ведомств России и Казахстана
Белоусов: сотрудничество военных ведомств России и Казахстана развивается
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Оборонные ведомства России и Казахстана поддерживают многостороннее и многоплановое сотрудничество, оно развивается, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов.
Министр обороны РФ
провел двустороннюю встречу с министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником Русланом Жаксылыковым, сообщили в четверг в российском ведомстве.
"У нас очень многостороннее, многоплановое сотрудничество, которое развивается", – приводит Минобороны РФ слова Белоусова.
Глава ведомства также напомнил о роли Республики Казахстан в разгроме немецкого фашизма в Великой Отечественной войне.
"Мы вас встречаем не просто как дорогих гостей, а в полном соответствии с той ролью, которую мы вместе сыграли в разгроме немецкого фашизма", – сказал он.
Жаксылыков, в свою очередь, подчеркнул, что Россия и Казахстан
являются друзьями, соратниками и братьями по оружию.
"По установившейся традиции, мы всегда чтим память наших отцов и наших дедов. Завтра мы с огромным удовольствием примем участие в параде. И наши подразделения в общем строю пройдут и порадуют всех жителей города Москвы
и Российской Федерации в целом", – сказал глава казахстанского ведомства.
Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по линии оборонных ведомств.