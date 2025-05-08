https://ria.ru/20250508/baku-2015776206.html

В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы

В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025

В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы

Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила"... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:14:00+03:00

2025-05-08T13:14:00+03:00

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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в азербайджанской столице, передает корреспондент РИА Новости. В Баку накануне Дня Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Братская могила". В комплексе находятся могилы 1462 солдат советской армии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В их честь представители православной церкви и управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также приняли участие потомки ветеранов Великой Отечественной войны, представители движения "Бессмертный полк". В беседе с журналистами посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов подчеркнул, что в Баку отмечается святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев – 80-летие Победы. "Для всех нас эта победа далась не очень легко. 300 тысяч азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 миллионов граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты", - сказал российский дипломат.

https://ria.ru/20250507/moskva-2015647538.html

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