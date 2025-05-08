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В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025
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13:14 08.05.2025 (обновлено: 13:15 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/baku-2015776206.html
В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы
В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы - РИА Новости, 08.05.2025
В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы
Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила"... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:14:00+03:00
2025-05-08T13:15:00+03:00
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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в азербайджанской столице, передает корреспондент РИА Новости. В Баку накануне Дня Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Братская могила". В комплексе находятся могилы 1462 солдат советской армии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В их честь представители православной церкви и управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также приняли участие потомки ветеранов Великой Отечественной войны, представители движения "Бессмертный полк". В беседе с журналистами посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов подчеркнул, что в Баку отмечается святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев – 80-летие Победы. "Для всех нас эта победа далась не очень легко. 300 тысяч азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 миллионов граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты", - сказал российский дипломат.
https://ria.ru/20250507/moskva-2015647538.html
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в мире, баку, россия, азербайджан, михаил евдокимов
В мире, Баку, Россия, Азербайджан, Михаил Евдокимов
В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы

Послы стран СНГ возложили цветы к мемориальному комплексу воинской славы в Баку

© Sputnik / Murad OrujovМонумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку
Монумент Братская могила мемориального комплекса воинской славы в Баку - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© Sputnik / Murad Orujov
Монумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в азербайджанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
В Баку накануне Дня Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Братская могила". В комплексе находятся могилы 1462 солдат советской армии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В их честь представители православной церкви и управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также приняли участие потомки ветеранов Великой Отечественной войны, представители движения "Бессмертный полк".
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В беседе с журналистами посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов подчеркнул, что в Баку отмечается святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев – 80-летие Победы.
"Для всех нас эта победа далась не очень легко. 300 тысяч азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 миллионов граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты", - сказал российский дипломат.
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В миреБакуРоссияАзербайджанМихаил Евдокимов
 
 
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