В Баку послы стран СНГ возложили цветы к мемориалу воинской славы
Послы стран СНГ возложили цветы к мемориальному комплексу воинской славы в Баку
© Sputnik / Murad OrujovМонумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку
© Sputnik / Murad Orujov
Монумент "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 8 мая – РИА Новости. Послы стран СНГ, представители Организации ветеранов и вооруженных сил Азербайджана и десятки жителей Баку возложили цветы к монументу "Братская могила" мемориального комплекса воинской славы в азербайджанской столице, передает корреспондент РИА Новости.
В Баку накануне Дня Победы состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу "Братская могила". В комплексе находятся могилы 1462 солдат советской армии, которые принимали участие в Великой Отечественной войне. В их честь представители православной церкви и управления мусульман Кавказа зачитали молитвы. В мероприятии также приняли участие потомки ветеранов Великой Отечественной войны, представители движения "Бессмертный полк".
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В беседе с журналистами посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов подчеркнул, что в Баку отмечается святой праздник как для россиян, так и для азербайджанцев – 80-летие Победы.
"Для всех нас эта победа далась не очень легко. 300 тысяч азербайджанцев погибли в этой войне. Всего погибло 27 миллионов граждан Советского Союза. Сейчас очень важно и очень трогательно, что и в Азербайджане, и в России помнят об этом и отмечают эти даты", - сказал российский дипломат.