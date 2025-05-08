https://ria.ru/20250508/ator-2015780731.html

Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам

Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам - РИА Новости, 08.05.2025

Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам

Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:35:00+03:00

2025-05-08T13:35:00+03:00

2025-05-08T13:42:00+03:00

новости - туризм

россия

turkish airlines

ассоциация туроператоров россии (атор)

анталья (провинция)

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777598252_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_80fbab77e89ef77afdef0d7519597d39.jpg

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления начнут формировать рекомендации туристам, заявили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург."В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов. После получения более детальной информации туроператоры совместно с партнерами будут принимать решения и формировать рекомендации туристам", - сообщили в ассоциации.

https://ria.ru/20250414/vetnam-2011258136.html

россия

анталья (провинция)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), москва