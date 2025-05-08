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Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам - РИА Новости, 08.05.2025
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13:35 08.05.2025 (обновлено: 13:42 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ator-2015780731.html
Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам
Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам - РИА Новости, 08.05.2025
Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам
Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:35:00+03:00
2025-05-08T13:42:00+03:00
новости - туризм
россия
turkish airlines
ассоциация туроператоров россии (атор)
анталья (провинция)
москва
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления начнут формировать рекомендации туристам, заявили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург."В АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов. После получения более детальной информации туроператоры совместно с партнерами будут принимать решения и формировать рекомендации туристам", - сообщили в ассоциации.
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Новости
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новости - туризм, россия, turkish airlines, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), москва
Новости - Туризм, Россия, Turkish Airlines, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Анталья (провинция), Москва
Туроператоры начнут формировать рекомендации туристам

Туроператоры сформируют рекомендации туристам после новостей от Turkish Airlines

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолеты авиакомпании Turkish Airlines
Самолеты авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолеты авиакомпании Turkish Airlines . Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Российские туроператоры пока не получали никакой детальной информации от Turkish Airlines в связи с отменой рейсов в Россию, и только после ее поступления начнут формировать рекомендации туристам, заявили журналистам в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в города РФ. В частности, отменены не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
АТОР следят за ситуацией и ждут разъяснений от авиакомпании: пока туроператоры не получали никакой информации от Turkish Airlines, кроме объявления о временном прекращении полетов. После получения более детальной информации туроператоры совместно с партнерами будут принимать решения и формировать рекомендации туристам", - сообщили в ассоциации.
Город Хошимин во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Крупный туроператор из России запустил чартеры во Вьетнам
14 апреля, 22:59
 
Новости - ТуризмРоссияTurkish AirlinesАссоциация туроператоров России (АТОР)Анталья (провинция)Москва
 
 
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