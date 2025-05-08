https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html

АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции

АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции - РИА Новости, 08.05.2025

АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции

Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек,... РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T13:15:00+03:00

2025-05-08T13:15:00+03:00

2025-05-08T15:55:00+03:00

россия

ассоциация туроператоров россии (атор)

анталья (провинция)

стамбул

turkish airlines

pegasus airlines

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы (но свободных емкостей критически мало). Всем туристам, у которых отменены рейсы из Турции, необходимо оставаться на связи со своим отельным гидом — именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения", — объяснили в АТОР.Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло."На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1500 человек с отмененных рейсов в Россию, вопрос с размещением в Даламане решается. В течение дня количество туристов, которые должны вылетать в Россию, серьезно вырастет", — добавили там.В ассоциации также полагают, что рейсы обеих турецких компаний 8 и 9 мая могут не состояться, но "туроператоры на момент полудня 8 мая все еще ждут полной и достоверной информации от обеих авиакомпаний".

https://ria.ru/20250414/vetnam-2011258136.html

https://ria.ru/20250506/iran-2015313567.html

россия

анталья (провинция)

стамбул

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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), стамбул, turkish airlines, pegasus airlines