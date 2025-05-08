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АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции - РИА Новости, 08.05.2025
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13:15 08.05.2025 (обновлено: 15:55 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/ator-2015776600.html
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции - РИА Новости, 08.05.2025
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек,... РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T13:15:00+03:00
2025-05-08T15:55:00+03:00
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
анталья (провинция)
стамбул
turkish airlines
pegasus airlines
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР)."Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы (но свободных емкостей критически мало). Всем туристам, у которых отменены рейсы из Турции, необходимо оставаться на связи со своим отельным гидом — именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения", — объяснили в АТОР.Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло."На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1500 человек с отмененных рейсов в Россию, вопрос с размещением в Даламане решается. В течение дня количество туристов, которые должны вылетать в Россию, серьезно вырастет", — добавили там.В ассоциации также полагают, что рейсы обеих турецких компаний 8 и 9 мая могут не состояться, но "туроператоры на момент полудня 8 мая все еще ждут полной и достоверной информации от обеих авиакомпаний".
https://ria.ru/20250414/vetnam-2011258136.html
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россия, ассоциация туроператоров россии (атор), анталья (провинция), стамбул, turkish airlines, pegasus airlines
Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Анталья (провинция), Стамбул, Turkish Airlines, Pegasus Airlines
АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции

АТОР: туроператоры решают проблемы из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний

CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish AirlinesСамолет авиакомпании Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы (но свободных емкостей критически мало). Всем туристам, у которых отменены рейсы из Турции, необходимо оставаться на связи со своим отельным гидом — именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения", — объяснили в АТОР.
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Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло.
«
"На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1500 человек с отмененных рейсов в Россию, вопрос с размещением в Даламане решается. В течение дня количество туристов, которые должны вылетать в Россию, серьезно вырастет", — добавили там.
В ассоциации также полагают, что рейсы обеих турецких компаний 8 и 9 мая могут не состояться, но "туроператоры на момент полудня 8 мая все еще ждут полной и достоверной информации от обеих авиакомпаний".
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РоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)Анталья (провинция)СтамбулTurkish AirlinesPegasus Airlines
 
 
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