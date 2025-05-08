АТОР рассказала о проблемах туристов из-за отмен рейсов из Турции
АТОР: туроператоры решают проблемы из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний
CC BY-SA 4.0 / Josef Moser / Turkish Airlines
Самолет авиакомпании Turkish Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Туроператоры в экстренном режиме решают вопросы с туристами из-за отмены рейсов турецких авиакомпаний в Россию, ситуация затронет более 15 тысяч человек, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Туроператоры действуют двумя путями: часть туристов будет размещена в отелях в Турции в ожидании своего вылета, часть — по возможности — пересажена на другие рейсы (но свободных емкостей критически мало). Всем туристам, у которых отменены рейсы из Турции, необходимо оставаться на связи со своим отельным гидом — именно он первым получает информацию о вылетах и вариантах размещения", — объяснили в АТОР.
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Ранее источник РИА Новости в туриндустрии сообщил, что турецкая авиакомпания Turkish Airlines в четверг отменила все рейсы с турецких курортов в Россию. В частности, отменили не менее 16 рейсов из Антальи в Москву и Санкт-Петербург.
В АТОР, в свою очередь, добавили, что авиакомпания Turkish Airlines сегодня, 8 мая, отменила в совокупности 20 рейсов в Анталью, Бодрум, Даламан и Стамбул из аэропорта Внуково. Авиакомпания Pegasus Airlines из этого же аэропорта — четыре рейса в Анталью, Стамбул и Бодрум. Также семь рейсов в Анталью и Стамбул отменили из Петербурга. По данным ассоциации, ситуация с отменами рейсов затронет более 15 тысяч человек, включая рейсы, время вылета которых по расписанию еще не пришло.
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"На настоящий момент в Анталье в отелях с питанием туроператорами размещены более 1500 человек с отмененных рейсов в Россию, вопрос с размещением в Даламане решается. В течение дня количество туристов, которые должны вылетать в Россию, серьезно вырастет", — добавили там.
В ассоциации также полагают, что рейсы обеих турецких компаний 8 и 9 мая могут не состояться, но "туроператоры на момент полудня 8 мая все еще ждут полной и достоверной информации от обеих авиакомпаний".
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