https://ria.ru/20250508/atom-2015786991.html

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.05.2025

Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома

Россия и Китай успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T14:21:00+03:00

2025-05-08T14:21:00+03:00

2025-05-08T14:35:00+03:00

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

тяньваньская аэс

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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин."Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. "Росатом" возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.По словам российского лидера, ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергии, будет способствовать улучшению ситуации с экологией в крупных китайских городах.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.

https://ria.ru/20250508/rossiya-2015789511.html

китай

россия

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Максим Зубков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Зубков

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс