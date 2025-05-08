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Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.05.2025
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14:21 08.05.2025 (обновлено: 14:35 08.05.2025)
https://ria.ru/20250508/atom-2015786991.html
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома - РИА Новости, 08.05.2025
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома
Россия и Китай успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T14:21:00+03:00
2025-05-08T14:35:00+03:00
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
тяньваньская аэс
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин."Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. "Росатом" возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.По словам российского лидера, ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергии, будет способствовать улучшению ситуации с экологией в крупных китайских городах.Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
https://ria.ru/20250508/rossiya-2015789511.html
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", тяньваньская аэс
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Тяньваньская АЭС
Путин рассказал о сотрудничестве с Китаем в сфере мирного атома

Путин: РФ и КНР успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Россия и Китай успешно развивают сотрудничество в сфере мирного атома, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. "Росатом" возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
По словам российского лидера, ввод их в эксплуатацию внесет заметный вклад в энергообеспечение китайской экономики, поможет в снабжении китайских предприятий и домохозяйств недорогой и чистой энергии, будет способствовать улучшению ситуации с экологией в крупных китайских городах.
Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ в среду. Официальные переговоры Путина и Си Цзиньпина, прошедшие в четверг в Кремле, завершились, они продолжались около трех с половиной часов.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
Си Цзиньпин высказался о важности партнерских отношений с Россией
Вчера, 14:32
 
КитайРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Тяньваньская АЭС
 
 
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