https://ria.ru/20250508/as-sisi-2015739838.html
Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву
Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву - РИА Новости, 08.05.2025
Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 08.05.2025
2025-05-08T09:36:00+03:00
2025-05-08T09:36:00+03:00
2025-05-08T09:43:00+03:00
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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента ЕгиптаРанее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.
https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, в мире
Египет, Москва, Абдель Фаттах ас-Сиси, В мире
Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву
Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву на празднование Дня Победы