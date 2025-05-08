https://ria.ru/20250508/as-sisi-2015739838.html

Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву

Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву - РИА Новости, 08.05.2025

Президент Египта Ас-Сиси отправился в Москву

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера. РИА Новости, 08.05.2025

2025-05-08T09:36:00+03:00

2025-05-08T09:36:00+03:00

2025-05-08T09:43:00+03:00

египет

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абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 8 мая - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отправился в Москву для участия в празднованиях Дня Победы, сообщила канцелярия египетского лидера."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси покинул сегодня столицу Греции Афины по окончании своего официального визита в Грецию, направившись в российскую столицу Москву для участия в празднованиях Дня Победы 9 мая", - говорится в заявлении канцелярии президента ЕгиптаРанее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси проведут двустороннюю встречу в Москве 9 мая, обсудят в ходе переговоров ситуацию на Ближнем Востоке и двустороннее сотрудничество.

https://ria.ru/20250508/medvedev-2015734371.html

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

египет, москва, абдель фаттах ас-сиси, в мире