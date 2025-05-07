https://ria.ru/20250507/znak-2015570563.html

PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи напитков

PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи напитков - РИА Новости, 07.05.2025

PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак для продажи напитков

Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar" для продажи напитков, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

2025-05-07T15:37:00+03:00

экономика

технологии

россия

украина

москва

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

pepsico, inc.

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Ушедшая из России американская компания PepsiCo хочет зарегистрировать в России товарный знак "Rockstar" для продажи напитков, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Заявка подана в ведомство 30 апреля, в качестве заявителя указана компания "ПепсиКо". Согласно документам, компания под данным названием хочет производить и продавать в России различные напитки: воду, энергетики, фруктовые соки. В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи напитков на территории России. Компания также заявила о приостановке своей деятельности на Украине для обеспечения безопасности сотрудников и их семей. PepsiCo Inc. является владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos. История компании в России началась в 1959 году, когда напиток был представлен на выставке американской продукции в Москве.

https://ria.ru/20250506/putin-2015280746.html

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экономика, технологии, россия, украина, москва, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент), pepsico, inc.