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"Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая - РИА Новости, 07.05.2025
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13:27 07.05.2025 (обновлено: 13:29 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/zemlja-2015526952.html
"Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая
"Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая - РИА Новости, 07.05.2025
"Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая
Советская межпланетная станция "Космос-482", которая в 1972 году не достигла Венеры, упадёт на Землю 9-10 мая, вероятность ущерба крайне мала, сообщили в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:27:00+03:00
2025-05-07T13:29:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Советская межпланетная станция "Космос-482", которая в 1972 году не достигла Венеры, упадёт на Землю 9-10 мая, вероятность ущерба крайне мала, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса". "По данным баллистических расчётов, "Космос-482" должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая. Диаметр аппарата – около метра, масса – менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата "Союз", в котором экипаж возвращается на Землю", - говорится в сообщении. Станция была запущена к Венере в 1972 году, однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться. В госкорпорации уточнили, что вероятность ущерба от падения "Космоса-482" крайне мала. Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения, а координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты. Как рассказали в "Роскосмосе", на околоземной орбите находятся тысячи отработавших космических аппаратов. За прошлый год в атмосферу вошёл 1981 космический объект естественного и искусственного происхождения. "Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в тёмное время суток в виде "падающих звёзд". Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250428/kosmos-2013899615.html
https://ria.ru/20250412/mks-2010842076.html
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земля, роскосмос, в мире
Земля, Роскосмос, В мире
"Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая

"Роскосмос": советская станция "Космос-482" упадет на Землю 9-10 мая

© Fotolia / ElenartsВид на планету Земля из космоса
Вид на планету Земля из космоса - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Fotolia / Elenarts
Вид на планету Земля из космоса. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Советская межпланетная станция "Космос-482", которая в 1972 году не достигла Венеры, упадёт на Землю 9-10 мая, вероятность ущерба крайне мала, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".
"По данным баллистических расчётов, "Космос-482" должен войти в плотные слои атмосферы 9-10 мая. Диаметр аппарата – около метра, масса – менее 500 кг, что почти в шесть раз меньше массы спускаемого аппарата "Союз", в котором экипаж возвращается на Землю", - говорится в сообщении.
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Станция была запущена к Венере в 1972 году, однако из-за нештатной работы разгонного блока аппарат не вышел на межпланетную траекторию и остался на высокой эллиптической орбите. Со временем из-за трения о верхние слои атмосферы высота орбиты стала снижаться.
В госкорпорации уточнили, что вероятность ущерба от падения "Космоса-482" крайне мала. Траектория движения аппарата мониторится как российскими, так и зарубежными средствами слежения, а координаты точки вхождения аппарата в атмосферу уточняются по мере снижения его орбиты.
Как рассказали в "Роскосмосе", на околоземной орбите находятся тысячи отработавших космических аппаратов. За прошлый год в атмосферу вошёл 1981 космический объект естественного и искусственного происхождения.
"Фактически, на Землю падают по пять объектов в день, каждый седьмой – весом более 500 кг. Мы можем наблюдать их в тёмное время суток в виде "падающих звёзд". Случаи причинения материального ущерба единичны. Среди людей пострадавших нет", - отметили в пресс-службе.
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