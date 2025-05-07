Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского
© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня привлекли внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent.
"Зеленский слишком серьезно отыгрывает свою роль, однако сценарист у него так себе", — написал один из комментаторов.
"Зеленский — клоун. Он постоянно отказывается от своих слов и проявляет высокомерие, думая, что сможет завоевать уважение всего мира, вступившись за американцев. Он думает, что он хозяин мира, и все должны на него равняться. Он просит европейцев о помощи, но при этом ведет себя грубо", — отметил другой.
"Зеленский капризен и лишен дальновидности, проницательности и мудрости политика. Он ведет себя скорее как клоун, прыгающий взад-вперед. Украина будет уничтожена его же руками", — заключил читатель.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею украинской стороны по отводу войск на 15 километров от линии фронта бессмысленной, так как это не позволит обеспечить должный уровень безопасности.
Россия по решению президента объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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