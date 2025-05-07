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Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/zelenskiy-2015693527.html
Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского
Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского - РИА Новости, 07.05.2025
Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского
Заявления Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня привлекли внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:16:00+03:00
2025-05-07T22:16:00+03:00
в мире
украина
россия
сша
кит келлог
владимир зеленский
леонид ивлев
госдума рф
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня привлекли внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent."Зеленский слишком серьезно отыгрывает свою роль, однако сценарист у него так себе", — написал один из комментаторов."Зеленский — клоун. Он постоянно отказывается от своих слов и проявляет высокомерие, думая, что сможет завоевать уважение всего мира, вступившись за американцев. Он думает, что он хозяин мира, и все должны на него равняться. Он просит европейцев о помощи, но при этом ведет себя грубо", — отметил другой."Зеленский капризен и лишен дальновидности, проницательности и мудрости политика. Он ведет себя скорее как клоун, прыгающий взад-вперед. Украина будет уничтожена его же руками", — заключил читатель.Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею украинской стороны по отводу войск на 15 километров от линии фронта бессмысленной, так как это не позволит обеспечить должный уровень безопасности.Россия по решению президента объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250507/chekhiya-2015522941.html
https://ria.ru/20250507/medvedchuk-2015509240.html
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в мире, украина, россия, сша, кит келлог, владимир зеленский, леонид ивлев, госдума рф
В мире, Украина, Россия, США, Кит Келлог, Владимир Зеленский, Леонид Ивлев, Госдума РФ, Специальная военная операция на Украине

Китайцы подняли на смех новое решение Зеленского

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского о 30-дневном прекращении огня привлекли внимание китайских читателей, комментарии они оставили в блоге на портале Tencent.
"Зеленский слишком серьезно отыгрывает свою роль, однако сценарист у него так себе", — написал один из комментаторов.
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Вчера, 13:13
"Зеленский — клоун. Он постоянно отказывается от своих слов и проявляет высокомерие, думая, что сможет завоевать уважение всего мира, вступившись за американцев. Он думает, что он хозяин мира, и все должны на него равняться. Он просит европейцев о помощи, но при этом ведет себя грубо", — отметил другой.
"Зеленский капризен и лишен дальновидности, проницательности и мудрости политика. Он ведет себя скорее как клоун, прыгающий взад-вперед. Украина будет уничтожена его же руками", — заключил читатель.
Ранее спецпосланник президента США Кит Келлог заявил, что Украина выразила готовность немедленно заключить перемирие с Россией на 30 дней с возможностью продления и отвести войска на 15 километров от линии соприкосновения с российскими силами. По словам Келлога, украинская сторона предложила создать 30-километровую буферную зону.
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал идею украинской стороны по отводу войск на 15 километров от линии фронта бессмысленной, так как это не позволит обеспечить должный уровень безопасности.
Россия по решению президента объявила перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период останавливаются все боевые действия, сообщал Кремль.
Москва не слышала ни одного заявления из Киева о готовности присоединиться к трехдневному перемирию в дни празднования 80-летия Победы, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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Медведчук: Зеленский объявил Украину колонией сделкой с США по недрам
Вчера, 12:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАКит КеллогВладимир ЗеленскийЛеонид ИвлевГосдума РФ
 
 
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