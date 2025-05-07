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Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы
Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы - РИА Новости, 07.05.2025
Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы
Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам стран, которые намерены принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:15:00+03:00
2025-05-07T11:15:00+03:00
2025-05-07T12:03:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
москва
киев
владимир зеленский
родион мирошник
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам стран, которые намерены принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств, которые намерены приехать сюда и здесь присутствовать символическим жестом,", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что Россия всерьез рассматривает, насколько реальны угрозы Киева с военной точки зрения, и оценивает, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839325.html
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россия, москва, киев, владимир зеленский, родион мирошник, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Москва, Киев, Владимир Зеленский, Родион Мирошник, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы
Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут в Москву на День Победы