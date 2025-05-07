https://ria.ru/20250507/zelenskij-2015482631.html

Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы

Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы - РИА Новости, 07.05.2025

Мирошник: Зеленский угрожает лидерам, которые приедут на День Победы

Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам стран, которые намерены принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T11:15:00+03:00

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2025-05-07T12:03:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

москва

киев

владимир зеленский

родион мирошник

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский, по сути, угрожает лидерам стран, которые намерены принять участие в мероприятиях по случаю Дня Победы в Москве, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Зеленский угрожает лидерам третьих стран. Он, по сути дела, угрожает лидеру Китая, он угрожает лидеру Бразилии и целого ряда других государств, которые намерены приехать сюда и здесь присутствовать символическим жестом,", - сказал Мирошник в эфире "Соловьев Live". Он добавил, что Россия всерьез рассматривает, насколько реальны угрозы Киева с военной точки зрения, и оценивает, какие средства можно использовать для недопущения подобных сценариев. Как передавало агентство Франс Пресс, Зеленский отверг предложение России о перемирии в дни 80-летия Победы, заявив, что Киев не может гарантировать безопасность зарубежным гостям, которые приедут на парад 9 мая в Москву. В МИД России назвали слова Зеленского о том, что он "не гарантирует безопасность на 9 мая на территории России", прямой угрозой, "это классическая угроза террориста международного масштаба".

https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014839325.html

https://ria.ru/20250430/zakharova-2014240654.html

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