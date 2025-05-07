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Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
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10:25 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/zaryade-2015468359.html
Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая
Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая - РИА Новости, 07.05.2025
Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая
Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T10:25:00+03:00
2025-05-07T10:25:00+03:00
россия
москва
юрий башмет
ильдар абдразаков
борис березовский
зарядье
снг
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта. Девятое мая - особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. Она стала примером беззаветной любви к Родине, человеческого подвига и свершений в минуты страшных испытаний, невероятного единения людей. Концерт Победы у Московского Кремля пройдет с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Мероприятие объединяют единая драматургия и сценарий, уникальные сценографические и световые решения. Вместе они создадут композицию постановки, посвященной памяти о великом подвиге народа в борьбе против нацизма. Худрук Концерта Победы у Московского Кремля - народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. В числе участников концерта - Ильдар Абдразаков и Борис Березовский, Александра Пахмутова и Александр Зацепин, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук, Станислав Любшин, Владимир Машков, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Ирина Пегова, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов. На концерте будут присутствовать в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран. Концерт Победы станет приношением Героям Великой Отечественной войны и подарком для всех россиян. Съемку и трансляцию концерта будет осуществлять телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке мэрии Москвы.
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россия, москва, юрий башмет, ильдар абдразаков, борис березовский, зарядье, снг, концертный зал "зарядье"
Россия, Москва, Юрий Башмет, Ильдар Абдразаков, Борис Березовский, Зарядье, СНГ, Концертный зал "Зарядье"
Концерт Победы состоится в Большом амфитеатре парка "Зарядье" 9 мая

Концерт Победы у Московского Кремля пройдет под руководством Юрия Башмета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКонцертный зал парка "Зарядье" в Москве
Концертный зал парка Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Концертный зал парка "Зарядье" в Москве
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Грандиозный Концерт Победы у Московского Кремля пройдет 9 мая в Большом амфитеатре парка "Зарядье" под художественным руководством Юрия Башмета, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Девятое мая - особый день в истории России и всего мира. Великая Отечественная война коснулась практически каждой семьи в нашей стране. Она стала примером беззаветной любви к Родине, человеческого подвига и свершений в минуты страшных испытаний, невероятного единения людей.
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Концерт Победы у Московского Кремля пройдет с участием ведущих российских музыкантов, актеров и творческих коллективов. Мероприятие объединяют единая драматургия и сценарий, уникальные сценографические и световые решения. Вместе они создадут композицию постановки, посвященной памяти о великом подвиге народа в борьбе против нацизма.
Худрук Концерта Победы у Московского Кремля - народный артист СССР маэстро Юрий Башмет. В числе участников концерта - Ильдар Абдразаков и Борис Березовский, Александра Пахмутова и Александр Зацепин, Сергей Гармаш и Евгений Ткачук, Станислав Любшин, Владимир Машков, Константин Хабенский, Светлана Крючкова, Ирина Пегова, а также Молодежный сводный хор СНГ и Всероссийский юношеский симфонический оркестр. Ведущие - Дарья Златопольская и Андрей Малахов.
На концерте будут присутствовать в качестве почетных гостей ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, официальные лица и представители зарубежных стран.
Концерт Победы станет приношением Героям Великой Отечественной войны и подарком для всех россиян. Съемку и трансляцию концерта будет осуществлять телеканал "Россия". Организатор концерта - Российское концертное агентство. Концерт проходит при поддержке мэрии Москвы.
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РоссияМоскваЮрий БашметИльдар АбдразаковБорис БерезовскийЗарядьеСНГКонцертный зал "Зарядье"
 
 
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