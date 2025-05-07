Рейтинг@Mail.ru
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США - РИА Новости, 07.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:46 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015440710.html
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США - РИА Новости, 07.05.2025
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:46:00+03:00
2025-05-07T07:46:00+03:00
россия
украина
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_0:0:1170:659_1920x0_80_0_0_1c4d02373b27afeb02e5d3be406fab19.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о восстановлении контактов Москвы и Вашингтона. "Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией", - заявила она.
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1980189864_103:0:1143:780_1920x0_80_0_0_bd3b0ac8b5877d56d98daf553a42e92b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, мария захарова
Россия, Украина, Мария Захарова
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США

Захарова: нужно говорить о восстановлении контактов России и США

© Фото : МИД РФМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о восстановлении контактов Москвы и Вашингтона.
"Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией", - заявила она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Поставки немецкого оружия не спасут режим Зеленского, заявила Захарова
Вчера, 07:13
 
РоссияУкраинаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала