https://ria.ru/20250507/zakharova-2015440710.html

Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США

Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США - РИА Новости, 07.05.2025

Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:46:00+03:00

2025-05-07T07:46:00+03:00

2025-05-07T07:46:00+03:00

россия

украина

мария захарова

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о восстановлении контактов Москвы и Вашингтона. "Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией", - заявила она.

https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html

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россия, украина, мария захарова