https://ria.ru/20250507/zakharova-2015440710.html
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США - РИА Новости, 07.05.2025
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:46:00+03:00
2025-05-07T07:46:00+03:00
2025-05-07T07:46:00+03:00
россия
украина
мария захарова
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что стоит говорить не о посреднической роли американской стороны по Украине, а о восстановлении контактов Москвы и Вашингтона. "Мне кажется, стоит говорить, наверное, не столько о посреднической роли Соединенных Штатов, сколько о восстановлении контактов России с Вашингтоном, которые были разрушены намеренно предыдущей администрацией", - заявила она.
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015439051.html
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россия, украина, мария захарова
Россия, Украина, Мария Захарова
Захарова заявила о важности восстановления контактов России и США
Захарова: нужно говорить о восстановлении контактов России и США