https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438664.html

Захарова оценила перестановки в правительстве Германии

Захарова оценила перестановки в правительстве Германии - РИА Новости, 07.05.2025

Захарова оценила перестановки в правительстве Германии

Перемены в немецком правительстве роли не играют, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T07:08:00+03:00

2025-05-07T07:08:00+03:00

2025-05-07T15:02:00+03:00

германия

мария захарова

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перемены в немецком правительстве роли не играют, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом олимпе существенной роли не играет", — сказала она. По словам Захаровой, Россия готова к любому развитию событий.Накануне бундестаг лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца новым канцлером. Причем он стал первым в истории Германии кандидатом в канцлеры, которому не удалось набрать нужного числа голосов в первом туре. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).

https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438060.html

германия

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