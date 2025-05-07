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Захарова оценила перестановки в правительстве Германии - РИА Новости, 07.05.2025
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07:08 07.05.2025 (обновлено: 15:02 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438664.html
Захарова оценила перестановки в правительстве Германии
Захарова оценила перестановки в правительстве Германии - РИА Новости, 07.05.2025
Захарова оценила перестановки в правительстве Германии
Перемены в немецком правительстве роли не играют, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T07:08:00+03:00
2025-05-07T15:02:00+03:00
германия
мария захарова
москва
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перемены в немецком правительстве роли не играют, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. "За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом олимпе существенной роли не играет", — сказала она. По словам Захаровой, Россия готова к любому развитию событий.Накануне бундестаг лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца новым канцлером. Причем он стал первым в истории Германии кандидатом в канцлеры, которому не удалось набрать нужного числа голосов в первом туре. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
https://ria.ru/20250507/zakharova-2015438060.html
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германия, мария захарова, москва
Германия, Мария Захарова, Москва
Захарова оценила перестановки в правительстве Германии

Захарова: перемены в правительстве ФРГ роли не играют, Россия ко всему готова

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Перемены в немецком правительстве роли не играют, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова.
"За последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом олимпе существенной роли не играет", — сказала она.
По словам Захаровой, Россия готова к любому развитию событий.
Накануне бундестаг лишь со второго раза проголосовал за назначение лидера блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов Фридриха Мерца новым канцлером. Причем он стал первым в истории Германии кандидатом в канцлеры, которому не удалось набрать нужного числа голосов в первом туре. Возглавляемая Мерцем коалиция из ХДС/ХСС и СДПГ пришла на смену распавшейся в прошлом году коалиции из СДПГ, "Зеленых" и свободных демократов (СвДП).
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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