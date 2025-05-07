https://ria.ru/20250507/zabajkale-2015451456.html

В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади

В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади - РИА Новости, 07.05.2025

В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади

Лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае к среде, сообщили власти региона в Тelegram-канале минприроды Забайкалья. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T09:44:00+03:00

2025-05-07T09:44:00+03:00

2025-05-07T09:44:00+03:00

происшествия

жилье

забайкальский край

чита

природные пожары в россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009662966_0:0:1618:910_1920x0_80_0_0_cc3b5156f8734197853fb6d9d4148a3a.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае к среде, сообщили власти региона в Тelegram-канале минприроды Забайкалья. Во вторник власти сообщали, что дым от лесного пожара в селе Забайкальского края привел к задымленности в Чите, угроз населенным пунктам нет. За сутки, по данным ГУМЧС региона, в крае потушили 16 пожаров на площади более 6,2 тысячи гектара. "Продолжают бороться с лесными пожарами в Тунгокоченском округе.... На утро 7 мая на территории лесного фонда благодаря работе лесных пожарных прекращено распространение огня на площади более 133 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. В правительстве края РИА Новости уточнили, что пожар локализован. По информации минприроды края, пожары в округе тушат 665 лесных пожарных Читинской авиабазы, КГСАУ "Забайкаллесхоз", Авиалесоохраны и лесной охраны. Для борьбы с огнем задействованы пожарные машины, гусеничные тракторы, трал, бульдозер и другая техника. Позже в краевом минприроды сообщили и о тушении трех пожаров на территории Могзонского участкового лесничества, где огонь охватил девять тысяч гектаров. Возгорание ликвидируют 141 человек и 15 единиц техники. Переход огня с земель сельхозугодий и неосторожное обращение человека с огнем стали причиной пожаров, добавили власти. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.

https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014904663.html

https://ria.ru/20250507/ploschad-2015447852.html

забайкальский край

чита

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жилье, забайкальский край, чита, природные пожары в россии