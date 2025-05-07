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В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади - РИА Новости, 07.05.2025
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09:44 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/zabajkale-2015451456.html
В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади
В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади - РИА Новости, 07.05.2025
В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади
Лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае к среде, сообщили власти региона в Тelegram-канале минприроды Забайкалья. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T09:44:00+03:00
2025-05-07T09:44:00+03:00
происшествия
жилье
забайкальский край
чита
природные пожары в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае к среде, сообщили власти региона в Тelegram-канале минприроды Забайкалья. Во вторник власти сообщали, что дым от лесного пожара в селе Забайкальского края привел к задымленности в Чите, угроз населенным пунктам нет. За сутки, по данным ГУМЧС региона, в крае потушили 16 пожаров на площади более 6,2 тысячи гектара. "Продолжают бороться с лесными пожарами в Тунгокоченском округе.... На утро 7 мая на территории лесного фонда благодаря работе лесных пожарных прекращено распространение огня на площади более 133 тысяч гектаров", - говорится в сообщении. В правительстве края РИА Новости уточнили, что пожар локализован. По информации минприроды края, пожары в округе тушат 665 лесных пожарных Читинской авиабазы, КГСАУ "Забайкаллесхоз", Авиалесоохраны и лесной охраны. Для борьбы с огнем задействованы пожарные машины, гусеничные тракторы, трал, бульдозер и другая техника. Позже в краевом минприроды сообщили и о тушении трех пожаров на территории Могзонского участкового лесничества, где огонь охватил девять тысяч гектаров. Возгорание ликвидируют 141 человек и 15 единиц техники. Переход огня с земель сельхозугодий и неосторожное обращение человека с огнем стали причиной пожаров, добавили власти. Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
https://ria.ru/20250502/politsiya-2014684822.html
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014904663.html
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происшествия, жилье, забайкальский край, чита, природные пожары в россии
Происшествия, Жилье, Забайкальский край, Чита, Природные пожары в России
В Забайкалье локализовали лесной пожар на обширной площади

В Забайкалье локализовали лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров

© МЧС Забайкальского края/TelegramЛесной пожар в Забайкалье
Лесной пожар в Забайкалье - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© МЧС Забайкальского края/Telegram
Лесной пожар в Забайкалье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая - РИА Новости. Лесной пожар на площади более 133 тысяч гектаров локализовали в Забайкальском крае к среде, сообщили власти региона в Тelegram-канале минприроды Забайкалья.
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2 мая, 15:20
Во вторник власти сообщали, что дым от лесного пожара в селе Забайкальского края привел к задымленности в Чите, угроз населенным пунктам нет. За сутки, по данным ГУМЧС региона, в крае потушили 16 пожаров на площади более 6,2 тысячи гектара.
"Продолжают бороться с лесными пожарами в Тунгокоченском округе.... На утро 7 мая на территории лесного фонда благодаря работе лесных пожарных прекращено распространение огня на площади более 133 тысяч гектаров", - говорится в сообщении.
В правительстве края РИА Новости уточнили, что пожар локализован.
По информации минприроды края, пожары в округе тушат 665 лесных пожарных Читинской авиабазы, КГСАУ "Забайкаллесхоз", Авиалесоохраны и лесной охраны. Для борьбы с огнем задействованы пожарные машины, гусеничные тракторы, трал, бульдозер и другая техника.
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Позже в краевом минприроды сообщили и о тушении трех пожаров на территории Могзонского участкового лесничества, где огонь охватил девять тысяч гектаров. Возгорание ликвидируют 141 человек и 15 единиц техники. Переход огня с земель сельхозугодий и неосторожное обращение человека с огнем стали причиной пожаров, добавили власти.
Федеральный режим ЧС в Забайкалье введен 23 апреля, при этом в лесах края с 7 апреля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне природных пожаров.
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