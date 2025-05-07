https://ria.ru/20250507/yaponiya-2015597655.html
В российском посольстве в Японии прошла уличная проекция кадров Победы
В российском посольстве в Японии прошла уличная проекция кадров Победы - РИА Новости, 07.05.2025
В российском посольстве в Японии прошла уличная проекция кадров Победы
Уличная проекция кадров Победы впервые прошла в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T16:33:00+03:00
2025-05-07T16:33:00+03:00
2025-05-07T16:33:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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80-летие победы в великой отечественной войне
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ТОКИО, 7 мая - РИА Новости. Уличная проекция кадров Победы впервые прошла в посольстве России в Японии, передает корреспондент РИА Новости. Проекция на стену одного из зданий на территории дипломатической миссии началась вечером в среду и продлится в дни празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Для проекции использовались фотографии с Парада Победы 1945 года, Ялтинской конференции, водружения флага СССР над Рейхстагом и другие. Проекция будет показываться в течение 2,5 часа каждый вечер с 19,30 (13.30 мск) в течение праздничных дней. Акция стала частью цикла мероприятий, проходящих в честь 80-летия Победы в российской дипмиссии. Среди них - шествие "Бессмертного полка", праздничный концерт, возложение цветов российскими дипломатами и послами дружественных стран на могилу советского разведчика Рихарда Зорге, посадка саженцев сирени послами стран СНГ и Монголии в рамках акции "Сад памяти" и другие.
https://ria.ru/20250507/yaponiya-2015475160.html
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в мире, ссср, монголия, рихард зорге, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, СССР, Монголия, Рихард Зорге, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В российском посольстве в Японии прошла уличная проекция кадров Победы
В российском посольстве в Японии впервые прошла уличная проекция кадров Победы