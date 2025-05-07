https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015433518.html

На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска

На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска - РИА Новости, 07.05.2025

На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска

Санрейс из Якутска вылетел на помощь к пострадавшим, госпитализированным с ожогами после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:27:00+03:00

2025-05-07T05:27:00+03:00

2025-05-07T10:07:00+03:00

происшествия

нерюнгри

якутск

якутуголь

здоровье - общество

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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Санрейс из Якутска вылетел на помощь к пострадавшим, госпитализированным с ожогами после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба минздрава Якутии. Ранее сообщалось о четырех пострадавших из-за возгорания на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу. "В 12.30 в Нерюнгри для оказания медицинской помощи вылетает санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф. В составе бригады шесть специалистов - врачи комбустиологи, анестезиологи и фельдшера", - рассказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015427335.html

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происшествия, нерюнгри, якутск, якутуголь, здоровье - общество