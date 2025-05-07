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На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска - РИА Новости, 07.05.2025
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05:27 07.05.2025 (обновлено: 10:07 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015433518.html
На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска
На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска - РИА Новости, 07.05.2025
На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска
Санрейс из Якутска вылетел на помощь к пострадавшим, госпитализированным с ожогами после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба минздрава... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T05:27:00+03:00
2025-05-07T10:07:00+03:00
происшествия
нерюнгри
якутск
якутуголь
здоровье - общество
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Санрейс из Якутска вылетел на помощь к пострадавшим, госпитализированным с ожогами после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба минздрава Якутии. Ранее сообщалось о четырех пострадавших из-за возгорания на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу. "В 12.30 в Нерюнгри для оказания медицинской помощи вылетает санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф. В составе бригады шесть специалистов - врачи комбустиологи, анестезиологи и фельдшера", - рассказали в ведомстве.
https://ria.ru/20250507/yakutiya-2015427335.html
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происшествия, нерюнгри, якутск, якутуголь, здоровье - общество
Происшествия, Нерюнгри, Якутск, Якутуголь, Здоровье - Общество
На помощь пострадавшим на пожаре на складе вылетел санрейс из Якутска

Минздрав Якутии: на помощь пострадавшим на пожаре в Нерюнгри вылетел санрейс

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramЛиквидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025
Ликвидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Нерюнгри в Якутии. 7 мая 2025
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ЯКУТСК, 7 мая - РИА Новости. Санрейс из Якутска вылетел на помощь к пострадавшим, госпитализированным с ожогами после пожара на угольном складе в Нерюнгри, сообщает пресс-служба минздрава Якутии.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших из-за возгорания на складе угля на обогатительной фабрике компании "Якутуголь" в Нерюнгри. Пострадавших госпитализировали в Нерюнгринскую центральную районную больницу.
"В 12.30 в Нерюнгри для оказания медицинской помощи вылетает санрейс с бригадой врачей Республиканского центра медицины катастроф. В составе бригады шесть специалистов - врачи комбустиологи, анестезиологи и фельдшера", - рассказали в ведомстве.
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Вчера, 03:29
 
ПроисшествияНерюнгриЯкутскЯкутугольЗдоровье - Общество
 
 
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