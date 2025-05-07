https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015434114.html

Яковенко объяснил значимость конфликта на Украине для России

Яковенко объяснил значимость конфликта на Украине для России - РИА Новости, 07.05.2025

Яковенко объяснил значимость конфликта на Украине для России

Конфликт на Украине имел эффект, прямо противоположный искомому западными элитами, он послужил мощным средством к осознанию миссии России в истории, заявил РИА... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T05:33:00+03:00

2025-05-07T05:33:00+03:00

2025-05-07T05:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Конфликт на Украине имел эффект, прямо противоположный искомому западными элитами, он послужил мощным средством к осознанию миссии России в истории, заявил РИА Новости замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. "Украинский конфликт имел эффект, прямо противоположный искомому западными элитами. Он послужил мощным средством пробуждения всего общества к восстановлению исторической преемственности в нашем развитии и к осознанию нашей миссии в истории", - написал Яковенко в статье для сайта РИА Новости ria.ru. Он отметил, что навязанный России конфликт с Западом на Украине вписывается в общий тренд отношений с ним на протяжении всей истории, здесь присутствует все, через что нам пришлось пройти: прямая агрессия, пусть сейчас гибридная, и нацизм в его чистом, людоедском виде, борьба с православием, стремление уничтожить идентичность и историю посредством "отмены" русской культуры и русского языка. Яковенко подчеркнул, что налицо историческое выяснение отношений России с Западом в условиях, когда рушится его гегемония, а либерализм находится в состоянии кризиса, обнаруживающего тоталитарную сущность самой либеральной идеи. "Из ведомых Россия превратилась в авангард того, что называется "консервативной волной", накрывающей и Запад", - добавил он. "Лидером в борьбе с постгуманизмом Запада, его стремлением поставить под вопрос саму биологическую природу человека США были источником этого тренда в западном сообществе - теперь, при республиканской администрации, Вашингтон задает тон в откате от этого губительного курса, содействует там смене элит. Время покажет, с какой Америкой и с каким Западом нам придется иметь дело в обозримом будущем. Но мы будем вести с ним дела на основе своего полного суверенитета и полного равноправия", - указал Яковенко. По его мнению, Россия оказалась готова к этому последнему "натиску на Восток" исторического Запада. "Главное, что наш президент оказался на одной волне с народом России, за исключением группки отщепенцев, которые были всегда, а тут не только лишились западного финансирования, но и очистили наше общество от своего присутствия", - заключил Яковенко.

https://ria.ru/20250507/yakovenko-2015425522.html

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015389575.html

https://ria.ru/20250503/politika-2014742147.html

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