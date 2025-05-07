https://ria.ru/20250507/vybory-2015519378.html

"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше

"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше - РИА Новости, 07.05.2025

"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше

Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T13:01:00+03:00

2025-05-07T13:01:00+03:00

2025-05-07T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко."Все политики на Западе говорят, что Россия "вмешивается в выборы". Все это полное вранье. Особенно на фоне того, как они выражают свои предпочтения в отношении выборов, в том числе, у своих соседей. Давайте вспомним, какими эпитетами награждали (Дональда - ред.) Трампа, когда он был только кандидатом в президенты. Я, как дипломат, не могу такое повторять. Но когда мы просим наших партнеров ознакомить нас с фактами так называемого российского вмешательства, мы ни от одного ничего не получили. Потому что таких фактов нет", - сказал Грушко журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения польских властей о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Польше, которые запланированы на 18 мая.Он отметил, что Россия всегда готова работать с теми политики, кого избирает народ той или иной страны.

https://ria.ru/20250412/polsha-2010887838.html

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россия, польша, александр грушко, в мире