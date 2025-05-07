https://ria.ru/20250507/vybory-2015519378.html
"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше
"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше - РИА Новости, 07.05.2025
"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше
Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T13:01:00+03:00
2025-05-07T13:01:00+03:00
2025-05-07T13:15:00+03:00
россия
польша
александр грушко
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_0:197:3177:1985_1920x0_80_0_0_e7e3fe99e4579a2ad3c26fcf2df33b45.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Россия не вмешивается в выборы в Польше, подобные заявления - вранье, таких фактов нет, заявил в среду замглавы МИД РФ Александр Грушко."Все политики на Западе говорят, что Россия "вмешивается в выборы". Все это полное вранье. Особенно на фоне того, как они выражают свои предпочтения в отношении выборов, в том числе, у своих соседей. Давайте вспомним, какими эпитетами награждали (Дональда - ред.) Трампа, когда он был только кандидатом в президенты. Я, как дипломат, не могу такое повторять. Но когда мы просим наших партнеров ознакомить нас с фактами так называемого российского вмешательства, мы ни от одного ничего не получили. Потому что таких фактов нет", - сказал Грушко журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать утверждения польских властей о том, что Россия якобы вмешивается в выборы в Польше, которые запланированы на 18 мая.Он отметил, что Россия всегда готова работать с теми политики, кого избирает народ той или иной страны.
https://ria.ru/20250412/polsha-2010887838.html
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/10/2005288160_412:0:3143:2048_1920x0_80_0_0_51dc0d3a58239e575a478e61f276083d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, польша, александр грушко, в мире
Россия, Польша, Александр Грушко, В мире
"Вранье". МИД прокомментировал обвинения о вмешательстве в выборы в Польше
Грушко назвал обвинения о вмешательстве России в выборы в Польше враньем