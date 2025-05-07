https://ria.ru/20250507/vuchich-2015703465.html

Нельзя допускать ревизии истории, заявил Вучич

Нельзя допускать ревизии истории, заявил Вучич - РИА Новости, 07.05.2025

Нельзя допускать ревизии истории, заявил Вучич

Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что нельзя допускать ревизии истории и Сербия гордится своей борьбой с фашизмом во Второй... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:40:00+03:00

2025-05-07T22:40:00+03:00

2025-05-07T22:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сербия

москва

югославия

александр вучич

владимир путин

иосип броз тито

евросоюз

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БЕЛГРАД, 7 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в ходе визита в Россию заявил, что нельзя допускать ревизии истории и Сербия гордится своей борьбой с фашизмом во Второй мировой войне. Вучич в среду прибыл в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы над фашизмом. По приезду он поблагодарил в соцсетях российскую строну за гостеприимство и указал, что чтит огромную помощь Красной Армии в освобождении его страны. "Десятки миллионов человек погибли, чтобы мы были здесь. У нас нет права играть с ревизией прошлого, мы - народ, который много страдал. Я горжусь тем, что я - президент Сербии и что могу присутствовать празднованию борьбы с фашизмом. Если кто-то может гордиться этим - это мы, мы не встречали самолеты и танки Гитлера цветами и приветствиями и должны этим гордиться", - заявил Вучич журналистам в Москве, трансляцию вело Радио и телевидение Сербии. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за тогдашнюю столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. В нем горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам и братские могилы. По послевоенным оценкам властей Югославии, на ее территории были похоронены свыше семи тысяч погибших бойцов Красной армии. Югославии участие во Второй мировой войне по официальным данным 1945 года стоило свыше 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015668473.html

https://ria.ru/20250507/mid-2015599740.html

https://ria.ru/20250507/baku-2015571560.html

сербия

москва

югославия

россия

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сербия, москва, югославия, александр вучич, владимир путин, иосип броз тито, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне, россия