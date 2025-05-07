https://ria.ru/20250507/vsu-2015708425.html

В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области

В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.05.2025

В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области

В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, осталось не более 10% от штатной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T23:20:00+03:00

2025-05-07T23:20:00+03:00

2025-05-07T23:20:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, осталось не более 10% от штатной численности личного состава, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Численность личного состава ряда подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет не более 10% от штатной. При этом, по документам, бригада укомплектована практически на 100%. В настоящее время бригада находится под Беловодами в Сумской области", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. Собеседник агентства отметил, что в адрес командования бригады со стороны мобилизованных все чаще звучат обвинения в воровстве денег положенных членам семей погибших, а также в присвоении зарплат якобы служащих в бригаде бойцов, в действительности существующих лишь на бумаге.

https://ria.ru/20250507/begstvo-2015699975.html

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