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В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:20 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015708425.html
В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области
В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 07.05.2025
В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области
В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, осталось не более 10% от штатной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:20:00+03:00
2025-05-07T23:20:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, осталось не более 10% от штатной численности личного состава, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Численность личного состава ряда подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет не более 10% от штатной. При этом, по документам, бригада укомплектована практически на 100%. В настоящее время бригада находится под Беловодами в Сумской области", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья. Собеседник агентства отметил, что в адрес командования бригады со стороны мобилизованных все чаще звучат обвинения в воровстве денег положенных членам семей погибших, а также в присвоении зарплат якобы служащих в бригаде бойцов, в действительности существующих лишь на бумаге.
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сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
В подполье рассказали о ситуации в рядах ВСУ в Сумской области

В 67-й бригаде ВСУ в Сумской области осталось не более 10% личного состава

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В 67-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, осталось не более 10% от штатной численности личного состава, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Численность личного состава ряда подразделений 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет не более 10% от штатной. При этом, по документам, бригада укомплектована практически на 100%. В настоящее время бригада находится под Беловодами в Сумской области", - сообщил РИА Новости представитель антифашистского подполья.
Собеседник агентства отметил, что в адрес командования бригады со стороны мобилизованных все чаще звучат обвинения в воровстве денег положенных членам семей погибших, а также в присвоении зарплат якобы служащих в бригаде бойцов, в действительности существующих лишь на бумаге.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
В подполье рассказали о массовом бегстве ВСУ со своих позиций
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