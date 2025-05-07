https://ria.ru/20250507/vsu-2015699180.html

Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье

Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье - РИА Новости, 07.05.2025

Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье

Военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, грозят своему командованию... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:09:00+03:00

2025-05-07T22:09:00+03:00

2025-05-07T22:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014366032_0:39:3072:1766_1920x0_80_0_0_71477f55968da47c2ba09824766fef95.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, грозят своему командованию массовым дезертирством в связи с отсутствием вооружения и боекомплекта, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Также мобилизованные в эту бригаду украинцы сообщают об отсутствии вооружения и боекомплекта. Военнослужащие угрожают командованию массовым организованным дезертирством", - сказал представитель антифашистского подполья. Собеседник агентства сообщил, что мобилизованные в 67-ю бригаду чаще всего связывают отсутствие вооружения с коррупцией в командовании подразделения.

https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сумская область, вооруженные силы украины