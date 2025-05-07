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Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье
Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье - РИА Новости, 07.05.2025
Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье
Военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, грозят своему командованию... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:09:00+03:00
2025-05-07T22:09:00+03:00
2025-05-07T22:09:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнослужащие 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ, расквартированной в районе населенного пункта Беловоды Сумской области, грозят своему командованию массовым дезертирством в связи с отсутствием вооружения и боекомплекта, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Также мобилизованные в эту бригаду украинцы сообщают об отсутствии вооружения и боекомплекта. Военнослужащие угрожают командованию массовым организованным дезертирством", - сказал представитель антифашистского подполья. Собеседник агентства сообщил, что мобилизованные в 67-ю бригаду чаще всего связывают отсутствие вооружения с коррупцией в командовании подразделения.
https://ria.ru/20241118/dezertiry-1984395599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Военные ВСУ грозят дезертирством из-за отсутствия оружия, сообщило подполье
Антифашистское подполье: мобилизованные в Сумской области грозят дезертирством