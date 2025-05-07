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В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015669860.html
В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте
В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.05.2025
В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте
Украинские командиры называют пехотинцев карандашами и используют их как расходный материал, заявил офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T19:31:00+03:00
2025-05-07T19:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские командиры называют пехотинцев карандашами и используют их как расходный материал, заявил офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук."Украинский пехотинец, к сожалению, констатируем факт, — это в большинстве случаев погибший, о котором даже завтра не вспоминает командир, потому что все, он пятисотый, пропал без вести", — сказал военный.По словам офицера, командование ВСУ расходует пехотинцев как карандаши.В апреле украинский пленный Руслан Мелещенко рассказал Минобороны России, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.
https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте

Офицер Ярославский: командиры ВСУ используют пехотинцев как расходный материал

© AP Photo / Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские командиры называют пехотинцев карандашами и используют их как расходный материал, заявил офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук.
"Украинский пехотинец, к сожалению, констатируем факт, — это в большинстве случаев погибший, о котором даже завтра не вспоминает командир, потому что все, он пятисотый, пропал без вести", — сказал военный.
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По словам офицера, командование ВСУ расходует пехотинцев как карандаши.
В апреле украинский пленный Руслан Мелещенко рассказал Минобороны России, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".
В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.
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