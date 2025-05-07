https://ria.ru/20250507/vsu-2015669860.html

В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте

В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте - РИА Новости, 07.05.2025

В ВСУ раскрыли жуткую правду о ситуации на фронте

Украинские командиры называют пехотинцев карандашами и используют их как расходный материал, заявил офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T19:31:00+03:00

2025-05-07T19:31:00+03:00

2025-05-07T19:31:00+03:00

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Украинские командиры называют пехотинцев карандашами и используют их как расходный материал, заявил офицер ВСУ Денис Ярославский в интервью журналистке Анне Максимчук."Украинский пехотинец, к сожалению, констатируем факт, — это в большинстве случаев погибший, о котором даже завтра не вспоминает командир, потому что все, он пятисотый, пропал без вести", — сказал военный.По словам офицера, командование ВСУ расходует пехотинцев как карандаши.В апреле украинский пленный Руслан Мелещенко рассказал Минобороны России, что командование ВСУ плохо планирует боевые действия, в связи с чем среди украинских военнослужащих большое количество раненых, а также попавших в плен. Нехватку кадров в украинских войсках он назвал катастрофической, в связи с чем сотрудники военкоматов "выхватывают возрастное население и заставляют воевать".В феврале издание Politico со ссылкой на украинских военных писало, что командиры ВСУ при главнокомандующем Александре Сырском были заменены на верных ему людей, которых мало волнуют жизни подчиненных.

https://ria.ru/20250507/ukraina-2015566061.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины