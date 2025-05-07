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ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области - РИА Новости, 07.05.2025

ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T15:08:00+03:00

2025-05-07T15:08:00+03:00

2025-05-07T15:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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россия

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном ВСУ селе Новотроицкое, северо-западнее города Орехов, наши войска накрыли большой склад с вооружением и боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, детонация продолжалась нескольких часов.

https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html

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