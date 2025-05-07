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ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:08:00+03:00
2025-05-07T15:08:00+03:00
2025-05-07T15:08:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном ВСУ селе Новотроицкое, северо-западнее города Орехов, наши войска накрыли большой склад с вооружением и боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, детонация продолжалась нескольких часов.
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
Рогов: в Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами и вооружением