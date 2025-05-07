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ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:08 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015561069.html
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области - РИА Новости, 07.05.2025
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области
Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:08:00+03:00
2025-05-07T15:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "В оккупированном ВСУ селе Новотроицкое, северо-западнее города Орехов, наши войска накрыли большой склад с вооружением и боеприпасами", - сказал Рогов. По его словам, детонация продолжалась нескольких часов.
https://ria.ru/20250507/spetsoperatsiya-2015431807.html
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запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили склад ВСУ с боеприпасами в Запорожской области

Рогов: в Запорожской области уничтожили склад ВСУ с боеприпасами и вооружением

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Склад ВСУ с боеприпасами и вооружением уничтожен в селе Новотроицкое Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"В оккупированном ВСУ селе Новотроицкое, северо-западнее города Орехов, наши войска накрыли большой склад с вооружением и боеприпасами", - сказал Рогов.
По его словам, детонация продолжалась нескольких часов.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
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Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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