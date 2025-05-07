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Украинские БПЛА атаковали Энергодар
Украинские БПЛА атаковали Энергодар - РИА Новости, 07.05.2025
Украинские БПЛА атаковали Энергодар
ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью беспилотника, повреждены три автомобиля, пострадавших нет, сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:04:00+03:00
2025-05-07T14:04:00+03:00
2025-05-07T14:13:00+03:00
происшествия
энергодар
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью беспилотника, повреждены три автомобиля, пострадавших нет, сообщил мэр Максим Пухов."Энергодар снова атакован. В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар, повреждены три автомобиля. БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции. Пострадавших нет. Возгорания не произошло. Противник не оставляет попыток атаковать Энергодар и дестабилизировать жизнь города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Между тем, отметил он, город живет мирной жизнью и готовимся к празднованию юбилея Великой Победы."Уважаемые энергодарцы, не теряйте бдительность. Противник ведет террористическую деятельность. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств. Победа будет за нами", - написал мэр.
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Происшествия, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Безопасность
Украинские БПЛА атаковали Энергодар
Украинские БПЛА атаковали Энергодар, пострадавших нет