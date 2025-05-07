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Украинские БПЛА атаковали Энергодар

Украинские БПЛА атаковали Энергодар - РИА Новости, 07.05.2025

Украинские БПЛА атаковали Энергодар

ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью беспилотника, повреждены три автомобиля, пострадавших нет, сообщил мэр Максим Пухов. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:04:00+03:00

2025-05-07T14:04:00+03:00

2025-05-07T14:13:00+03:00

происшествия

энергодар

вооруженные силы украины

запорожская аэс

безопасность

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. ВСУ атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар с помощью беспилотника, повреждены три автомобиля, пострадавших нет, сообщил мэр Максим Пухов."Энергодар снова атакован. В результате попытки ВСУ атаковать Энергодар, повреждены три автомобиля. БПЛА был уничтожен сотрудниками военной полиции. Пострадавших нет. Возгорания не произошло. Противник не оставляет попыток атаковать Энергодар и дестабилизировать жизнь города", - написал Пухов в своем Telegram-канале.Между тем, отметил он, город живет мирной жизнью и готовимся к празднованию юбилея Великой Победы."Уважаемые энергодарцы, не теряйте бдительность. Противник ведет террористическую деятельность. Будьте предельно внимательными и осторожными и избегайте открытых пространств. Победа будет за нами", - написал мэр.

https://ria.ru/20250425/ukraina-2013383718.html

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происшествия, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, безопасность