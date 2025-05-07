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В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2025
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11:20 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015475599.html
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов - РИА Новости, 07.05.2025
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки украинские военные осуществили атаки дронами в 12... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T11:20:00+03:00
2025-05-07T11:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
прохоровский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки украинские военные осуществили атаки дронами в 12 районах Белгородской области, в результате чего было сбито 80 беспилотников. По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 273 снаряда и зафиксированы атаки 129 беспилотниками. За медицинской помощью обратился мужчина, получивший ранение 4 мая. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном частном домовладении, производственном предприятии, двух коммерческих объектах, 10 транспортных средствах, также поврежден трактор. "Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 10 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 4 населенных пункта атакованы 10 беспилотниками, 2 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе по четырем селам совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты. В больницу обратился мужчина, который получил ранения от удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок 4 мая. В Валуйском округе село Новопетровка обстреляно 6 боеприпасами, а над округом сбиты и подавлены 6 беспилотников. В Грайворонском округе три населенных пункта подверглись обстрелам 20 боеприпасами и атакам 3 дронов, один из которых сбит. Над Волоконовским, Корочанским районами и Губкинским округом сбиты 23 беспилотника. "В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 234 боеприпаса в ходе 32 обстрелов и совершены атаки 29 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Панков подверглись 3 обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250507/milyaev-2015435256.html
https://ria.ru/20250507/ataka-2015419879.html
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белгородская область
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белгородская область, украина, прохоровский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Прохоровский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области за сутки сбили 80 украинских дронов

Гладков: в 12 районах Белгородской области за сутки сбили 80 БПЛА

© РИА НовостиБПЛА, выпущенный ВСУ
БПЛА, выпущенный ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
БПЛА, выпущенный ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие сутки украинские военные осуществили атаки дронами в 12 районах Белгородской области, в результате чего было сбито 80 беспилотников.
По информации губернатора, за минувшие сутки 31 населенный пункт попал под удар со стороны Украины. Было выпущено 273 снаряда и зафиксированы атаки 129 беспилотниками. За медицинской помощью обратился мужчина, получивший ранение 4 мая. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном частном домовладении, производственном предприятии, двух коммерческих объектах, 10 транспортных средствах, также поврежден трактор.
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"Над Новооскольским муниципальным округом системой ПВО сбиты 6 беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 10 беспилотников самолётного типа. Последствий нет. Над Чернянским районом системой ПВО сбиты 4 беспилотника самолётного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 4 населенных пункта атакованы 10 беспилотниками, 2 из которых сбиты системой ПВО. В Борисовском районе по четырем селам совершены атаки 7 беспилотников, 2 из которых сбиты. В больницу обратился мужчина, который получил ранения от удара дрона по автобусу в селе Богун-Городок 4 мая. В Валуйском округе село Новопетровка обстреляно 6 боеприпасами, а над округом сбиты и подавлены 6 беспилотников. В Грайворонском округе три населенных пункта подверглись обстрелам 20 боеприпасами и атакам 3 дронов, один из которых сбит. Над Волоконовским, Корочанским районами и Губкинским округом сбиты 23 беспилотника.
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"В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный, Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Колотиловка, Поповка, Репяховка и Романовка выпущено 234 боеприпаса в ходе 32 обстрелов и совершены атаки 29 беспилотников. Информация о последствиях уточняется. В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Графовка, Муром, Новая Таволжанка, Ржевка, Терезовка, хутора Балки и Панков подверглись 3 обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 31 беспилотника, 26 из которых сбиты", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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