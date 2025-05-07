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Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015430225.html
Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра
Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра - РИА Новости, 07.05.2025
Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра
Операторы дронов ВСУ атакуют группы мирных жителей, которых эвакуируют российские бойцы из Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:38:00+03:00
2025-05-07T04:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
донбасс
часов яр
артемовск
вооруженные силы украины
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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 мая – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ атакуют группы мирных жителей, которых эвакуируют российские бойцы из Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Эвакуация мирных жителей осложняется тем, что ВСУ регулярно атакуют эвакуационные группы вместе с эвакуированными мирными жителями FPV-дронами и артиллерийскими ударами. Там постоянная атака дронов была (во время эвакуации - ред.) и артиллерийский обстрел", - рассказал боец отряда. По его мнению, украинские командиры боятся, что выходящие на российскую территорию люди расскажут о военных преступлениях ВСУ. "Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником", - рассказал "Миссионер". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250506/ranenye-2015410254.html
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донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Часов Яр, Артемовск, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра

ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра как свидетелей их преступлений

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 мая – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ атакуют группы мирных жителей, которых эвакуируют российские бойцы из Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер".
"Эвакуация мирных жителей осложняется тем, что ВСУ регулярно атакуют эвакуационные группы вместе с эвакуированными мирными жителями FPV-дронами и артиллерийскими ударами. Там постоянная атака дронов была (во время эвакуации - ред.) и артиллерийский обстрел", - рассказал боец отряда.
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По его мнению, украинские командиры боятся, что выходящие на российскую территорию люди расскажут о военных преступлениях ВСУ.
"Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником", - рассказал "Миссионер".
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.
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