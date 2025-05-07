https://ria.ru/20250507/vsu-2015430225.html

Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра

Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра - РИА Новости, 07.05.2025

Боец рассказал, почему ВСУ атакуют беженцев из Часова Яра

Операторы дронов ВСУ атакуют группы мирных жителей, которых эвакуируют российские бойцы из Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:38:00+03:00

2025-05-07T04:38:00+03:00

2025-05-07T04:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

донбасс

часов яр

артемовск

вооруженные силы украины

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АРТЕМОВСК (ДНР), 7 мая – РИА Новости. Операторы дронов ВСУ атакуют группы мирных жителей, которых эвакуируют российские бойцы из Часова Яра, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода отряда "Русь" добровольческого корпуса, действующего в составе "Южной" группировки войск, с позывным "Миссионер". "Эвакуация мирных жителей осложняется тем, что ВСУ регулярно атакуют эвакуационные группы вместе с эвакуированными мирными жителями FPV-дронами и артиллерийскими ударами. Там постоянная атака дронов была (во время эвакуации - ред.) и артиллерийский обстрел", - рассказал боец отряда. По его мнению, украинские командиры боятся, что выходящие на российскую территорию люди расскажут о военных преступлениях ВСУ. "Противник всячески пытается уничтожить мирных, опасаясь, что они поделятся информацией о каких-либо злодеяниях, которые противник делает, находясь с мирными жителями. Люди же по какой-то причине переходят линию соприкосновения и идут к нам, а не отходят с противником", - рассказал "Миссионер". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250506/ranenye-2015410254.html

https://ria.ru/20250418/vsu-2011955765.html

донбасс

часов яр

артемовск

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донбасс, часов яр, артемовск, вооруженные силы украины