https://ria.ru/20250507/vsu-2015429574.html

Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ во Львове, заявил боец

Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ во Львове, заявил боец - РИА Новости, 07.05.2025

Инструкторы НАТО обучают боевиков ВСУ во Львове, заявил боец

Инструкторы НАТО обучают украинских военных в национальной академии сухопутных войск во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:21:00+03:00

2025-05-07T04:21:00+03:00

2025-05-07T04:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

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румыния

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нато

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ДОНЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Инструкторы НАТО обучают украинских военных в национальной академии сухопутных войск во Львове, рассказал РИА Новости бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону РФ боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным "Хантер". "Когда мы проходили обучение в Национальной академии сухопутных войск во Львове, там были натовские инструктора из разных стран. Мы ориентировались в основном по языку и по флагам", - сказал "Хантер". По его словам, обучением занимались натовские инструкторы из множества стран. "Это были ребята из каких-то азиатских стран, были колумбийцы, были бразильцы, были один или два человека, если не ошибаюсь, то ли Румыния, то ли Молдова. И отдельным контингентом там были ребята из Британии и США", - добавил он. Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

https://ria.ru/20250502/ukraina-2014695369.html

https://ria.ru/20250507/podgotovka-2015426154.html

львов

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львов, россия, румыния, вооруженные силы украины, нато