https://ria.ru/20250507/vsu-2015427717.html

Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями

Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями - РИА Новости, 07.05.2025

Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями

Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T03:38:00+03:00

2025-05-07T03:38:00+03:00

2025-05-07T03:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

мариуполь

украина

донецкая народная республика

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МОРДОВИЯ, 7 мая - РИА Новости. Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями, пытавшимися спастись из зоны боевых действий. "Служил я обычным солдатом на посаде (должности - ред.) помощника гранатометчика. Это было как раз под конец почти марта. Стояли мы в центре города, на улице Соборной Казанской. И это было примерно в полуденное время… Начали двигаться две машины - Renault белая и Daewoo Lanos красная. Доложили мы по рации, что передвигаются машины. Была команда открыть огонь. Что мы и сделали. Ну? мы сделали предупреждающий выстрел и (потом - ред. ) выстрелили (по машинам - ред.)", - рассказал Кирис. Одна из машин остановилась, вторая развернулась и уехала, вспоминает он. Раненым из первой машины удалось скрыться в подвалах соседних жилых домов. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Кирис признан виновным по статьям 356 часть 1 "Вовлечение гражданского населения в военный конфликт", 105 часть 1 "Убийство", 30 часть 3 "Ранение". Срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.

https://ria.ru/20250428/vsu-2013747755.html

https://ria.ru/20250506/plennyy-2015191882.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

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мариуполь, украина, донецкая народная республика