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Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями - РИА Новости, 07.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:38 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vsu-2015427717.html
Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями
Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями - РИА Новости, 07.05.2025
Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями
Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями,... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T03:38:00+03:00
2025-05-07T03:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
мариуполь
украина
донецкая народная республика
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МОРДОВИЯ, 7 мая - РИА Новости. Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями, пытавшимися спастись из зоны боевых действий. "Служил я обычным солдатом на посаде (должности - ред.) помощника гранатометчика. Это было как раз под конец почти марта. Стояли мы в центре города, на улице Соборной Казанской. И это было примерно в полуденное время… Начали двигаться две машины - Renault белая и Daewoo Lanos красная. Доложили мы по рации, что передвигаются машины. Была команда открыть огонь. Что мы и сделали. Ну? мы сделали предупреждающий выстрел и (потом - ред. ) выстрелили (по машинам - ред.)", - рассказал Кирис. Одна из машин остановилась, вторая развернулась и уехала, вспоминает он. Раненым из первой машины удалось скрыться в подвалах соседних жилых домов. В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Кирис признан виновным по статьям 356 часть 1 "Вовлечение гражданского населения в военный конфликт", 105 часть 1 "Убийство", 30 часть 3 "Ранение". Срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.
https://ria.ru/20250428/vsu-2013747755.html
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мариуполь
украина
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мариуполь, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Мариуполь, Украина, Донецкая Народная Республика
Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями

Боевик Кирис рассказал об обстреле двух машин с мирными жителями в Мариуполе

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОРДОВИЯ, 7 мая - РИА Новости. Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями, пытавшимися спастись из зоны боевых действий.
"Служил я обычным солдатом на посаде (должности - ред.) помощника гранатометчика. Это было как раз под конец почти марта. Стояли мы в центре города, на улице Соборной Казанской. И это было примерно в полуденное время… Начали двигаться две машины - Renault белая и Daewoo Lanos красная. Доложили мы по рации, что передвигаются машины. Была команда открыть огонь. Что мы и сделали. Ну? мы сделали предупреждающий выстрел и (потом - ред. ) выстрелили (по машинам - ред.)", - рассказал Кирис.
Пленные солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Украинский боевик рассказал, как в ВСУ отправляют военных на убой
28 апреля, 02:14
Одна из машин остановилась, вторая развернулась и уехала, вспоминает он. Раненым из первой машины удалось скрыться в подвалах соседних жилых домов.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Кирис признан виновным по статьям 356 часть 1 "Вовлечение гражданского населения в военный конфликт", 105 часть 1 "Убийство", 30 часть 3 "Ранение". Срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.
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Вчера, 06:20
 
Специальная военная операция на УкраинеМариупольУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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