Боевик ВСУ рассказал, как расстрелял в Мариуполе машину с мирными жителями
Боевик Кирис рассказал об обстреле двух машин с мирными жителями в Мариуполе
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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МОРДОВИЯ, 7 мая - РИА Новости. Солдат нацгвардии Украины Евгений Кирис рассказал РИА Новости, как в марте 2022 года в Мариуполе получил приказ расстрелять колонну с мирными жителями, пытавшимися спастись из зоны боевых действий.
"Служил я обычным солдатом на посаде (должности - ред.) помощника гранатометчика. Это было как раз под конец почти марта. Стояли мы в центре города, на улице Соборной Казанской. И это было примерно в полуденное время… Начали двигаться две машины - Renault белая и Daewoo Lanos красная. Доложили мы по рации, что передвигаются машины. Была команда открыть огонь. Что мы и сделали. Ну? мы сделали предупреждающий выстрел и (потом - ред. ) выстрелили (по машинам - ред.)", - рассказал Кирис.
Одна из машин остановилась, вторая развернулась и уехала, вспоминает он. Раненым из первой машины удалось скрыться в подвалах соседних жилых домов.
В ноябре 2023 года Верховный суд ДНР приговорил Кириса к пожизненному лишению свободы. По данным следствия, в марте 2022 года вместе с другими боевиками нацгвардии Украины Кирис расстрелял в Мариуполе три машины с беженцами. Четверо беженцев погибли на месте, еще шестерым удалось сбежать. Кирис признан виновным по статьям 356 часть 1 "Вовлечение гражданского населения в военный конфликт", 105 часть 1 "Убийство", 30 часть 3 "Ранение". Срок Кирис отбывает в исправительной колонии особого режима УФСИН по республике Мордовия.