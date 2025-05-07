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Индонезийской молодежи рассказали о важности защиты правды о ВОВ
Индонезийской молодежи рассказали о важности защиты правды о ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025
Индонезийской молодежи рассказали о важности защиты правды о ВОВ
Посольства России и Белоруссии в Джакарте провели совместное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, в рамках которого послы государств рассказали... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T23:17:00+03:00
2025-05-07T23:17:00+03:00
2025-05-07T23:17:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
джакарта
индонезия
россия
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
беларусьфильм
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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ДЖАКАРТА, 7 мая – РИА Новости. Посольства России и Белоруссии в Джакарте провели совместное мероприятие, посвященное 80-летию Победы, в рамках которого послы государств рассказали индонезийской молодежи о важности защиты правды о Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости. Мероприятие прошло на площадке Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте. Его посетили более 100 человек, в том числе представители университетов, молодежных и общественных организаций Индонезии. Гости мероприятия также поучаствовали в просмотре документальных фильмов "Лагеря смерти" и "Сожженые деревни" киностудии "Беларусьфильм". "Сохранение и защита правды о Великой Отечественной войне - это задача не только дипломатов, но и задача каждого из нас, у кого есть достаточно смелости, чтобы не поддерживать идеи некоторых западных стран, а выражать собственную точку зрения", - заявил посол РФ в Индонезии Сергей Толченов на полях мероприятия. Дипломат добавил, что с каждым днем становится все меньше и меньше людей, которые лично участвовали в Великой Отечественной войне. "Поэтому сейчас крайне важно сохранить память о них. Это то, что мы стараемся делать каждый май, каждый год", - пояснил посол. Глава белорусской дипмиссии в Джакарте Роман Рамановский отметил, что нельзя допустить использования исторической памяти в политических целях. "Время идет, и нынешние дети не понимают жертв их предков. Они живут мирной, благополучной жизнью и думают, что так было всегда. Поэтому важно объяснять, просвещать, чтобы сохранить память, а не позволить изменить ее в политических целях, переписывая историю", - пояснил Рамановский.
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https://ria.ru/20250507/dzhakarta-2015701628.html
https://ria.ru/20250506/dzhakarta-2015278384.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Джакарта, Индонезия, Россия, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Беларусьфильм, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Индонезийской молодежи рассказали о важности защиты правды о ВОВ
Посольство России в Джакарте обсудило с молодежью защиту правды о ВОВ