https://ria.ru/20250507/vov-2015700686.html

На Ставрополье расскажут о подвигах 15 педагогов в годы ВОВ

На Ставрополье расскажут о подвигах 15 педагогов в годы ВОВ - РИА Новости, 07.05.2025

На Ставрополье расскажут о подвигах 15 педагогов в годы ВОВ

Истории о подвигах 15 педагогов в годы Великой Отечественной войны расскажут на Ставрополье в Центре Знаний "Машук", сообщили корреспонденту РИА Новости в... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T22:22:00+03:00

2025-05-07T22:22:00+03:00

2025-05-07T22:22:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

ленинград

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пятигорск

александр матросов

центр знаний машук

музей победы

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ПЯТИГОРСК, 7 мая – РИА Новости. Истории о подвигах 15 педагогов в годы Великой Отечественной войны расскажут на Ставрополье в Центре Знаний "Машук", сообщили корреспонденту РИА Новости в пресс-службе центра. "В Год защитника Отечества и в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Центр знаний "Машук" представляет уникальный проект "Подвиг учителя"… В День Победы, 9 мая, я расскажу первую историю, посвященную Петру Дроздову – учителю математики, который проявил настоящее мужество и героизм при создании единственной транспортной артерии в условиях блокады Ленинграда, известной как "Дорога жизни", –рассказал корреспонденту РИА Новости генеральный директор Центра знаний "Машук" Антон Сериков. В пресс-службе также отметили, что патриотические видеоролики педагогов-героев будут выходить в социальных сетях. Пользователи узнают об учителях, которые строили мосты под огнем, находились на полях сражений под Сталинградом, повторили подвиг Александра Матросова, спасли сотни воспитанников детского дома для инвалидов и обеспечили пеший переход детей и подростков в советский тыл через линию фронта. Проект "Подвиг учителя" реализуется совместно с участниками Всероссийской историко-просветительской программы Музея Победы "Школьный музей Победы". Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.

https://ria.ru/20250507/veterany-2015433813.html

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