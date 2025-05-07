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Военные группировки "Днепр" уничтожили до шестидесяти украинских военных - РИА Новости, 07.05.2025
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15:01 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/voennye-2015557406.html
Военные группировки "Днепр" уничтожили до шестидесяти украинских военных
Военные группировки "Днепр" уничтожили до шестидесяти украинских военных - РИА Новости, 07.05.2025
Военные группировки "Днепр" уничтожили до шестидесяти украинских военных
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, шесть автомобилей и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T15:01:00+03:00
2025-05-07T15:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
запорожская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, шесть автомобилей и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Николаевка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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в мире, украина, херсонская область , запорожская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Херсонская область , Запорожская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Военные группировки "Днепр" уничтожили до шестидесяти украинских военных

Группировка "Днепр" уничтожила до 60 военных ВСУ и два склада боеприпасов

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
Артиллерийский расчет пушки 2А36 Гиацинт-Б ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет пушки 2А36 "Гиацинт-Б" ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 60 военных Украины, шесть автомобилей и два склада боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ольговка, Николаевка Херсонской области и Павловка Запорожской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, шесть автомобилей и два склада боеприпасов",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХерсонская областьЗапорожская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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