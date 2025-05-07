https://ria.ru/20250507/vino-2015428565.html
Эксперт объяснил развитие виноделия в России
Эксперт объяснил развитие виноделия в России - РИА Новости, 07.05.2025
Эксперт объяснил развитие виноделия в России
Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:04:00+03:00
2025-05-07T04:04:00+03:00
2025-05-07T04:04:00+03:00
россия
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он. По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства. "Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.
https://ria.ru/20250418/vino-2011956970.html
https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_5547c5dac3b13f332683e9b41d24e453.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, абрау-дюрсо
Эксперт объяснил развитие виноделия в России
Винодел Катаржин: интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию виноделия
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он.
По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства.
"Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.