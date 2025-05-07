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Эксперт объяснил развитие виноделия в России - РИА Новости, 07.05.2025
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04:04 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/vino-2015428565.html
Эксперт объяснил развитие виноделия в России
Эксперт объяснил развитие виноделия в России - РИА Новости, 07.05.2025
Эксперт объяснил развитие виноделия в России
Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T04:04:00+03:00
2025-05-07T04:04:00+03:00
россия
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он. По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства. "Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.
https://ria.ru/20250418/vino-2011956970.html
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россия, абрау-дюрсо
Россия, Абрау-Дюрсо
Эксперт объяснил развитие виноделия в России

Винодел Катаржин: интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию виноделия

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин.
"В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он.
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По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства.
"Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.
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