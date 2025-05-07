https://ria.ru/20250507/vino-2015428565.html

Эксперт объяснил развитие виноделия в России

Эксперт объяснил развитие виноделия в России - РИА Новости, 07.05.2025

Эксперт объяснил развитие виноделия в России

Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T04:04:00+03:00

2025-05-07T04:04:00+03:00

2025-05-07T04:04:00+03:00

россия

абрау-дюрсо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991839962_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_b40fd2f1575961dd66c9820b9f00628a.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, его начинает серьезно поддерживать государство, заявил РИА Новости главный винодел винодельни "Юбилейная", входящей в Группу компаний "Абрау-Дюрсо", Антон Катаржин. "В российском обществе возросло внимание к вину - появилось немало людей, предпочитающих его всем остальным алкогольным напиткам", - сказал он. По его словам, сам же интерес россиян стал зарождаться в нулевые годы, когда в стране начал расти средний класс. "Наши соотечественники поехали за границу, попробовали разные вина - итальянские, французские, испанские, португальские. Им это понравилось. У них развивался вкус",- заметил собеседник агентства. "Распробовав вино, люди поняли, что оно может стать прекрасной альтернативой крепкому алкоголю и пиву. Вино не оставляет человека равнодушным! Растущий интерес россиян к вину дал мощный толчок развитию отечественного виноделия, и его начинает серьезно поддерживать государство",- заключил Катаржин.

https://ria.ru/20250418/vino-2011956970.html

https://ria.ru/20250417/roskachestvo-2011726388.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, абрау-дюрсо