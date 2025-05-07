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Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам - РИА Новости, 07.05.2025
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12:49 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/veterany-2015510580.html
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам - РИА Новости, 07.05.2025
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам
В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок, сообщает пресс-служба администрация... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T12:49:00+03:00
2025-05-07T12:49:00+03:00
химки (городской округ в московской области)
энергомаш
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок, сообщает пресс-служба администрация городского округа. "Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях. Сейчас их потомки вновь встали на защиту Родины. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Спасибо за ваше мужество, ратный и трудовой подвиг!", — отметила глава городского округа Елена Землякова. Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше". Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве. Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе. Павел Игнатенко — в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса сорвал попытку прорыва фашистской армии. Также почетные знаки получили: Елена Елкина, Анатолий Щеголев, Александр Пирогов, Григорий Гожий, Александр Смирнов, Иван Медведев, Валентина Белозерова и Тамара Михина. Для сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Всего проведено уже более 1 тысячи мероприятий.
https://ria.ru/20250506/khimki-2015231313.html
химки (городской округ в московской области)
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
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химки (городской округ в московской области), энергомаш
Химки (городской округ в Московской области), Энергомаш
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам

Более 10 ветеранам Химок вручили звания почетных жителей

© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа ХимкиЗвания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото предоставлено пресс-службой администрации городского округа Химки
Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок, сообщает пресс-служба администрация городского округа.
"Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях. Сейчас их потомки вновь встали на защиту Родины. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Спасибо за ваше мужество, ратный и трудовой подвиг!", — отметила глава городского округа Елена Землякова.
Глава Химок Елена Землякова поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Глава Химок поздравила курсантов Академии МЧС с наступающим Днем Победы
6 мая, 11:39
Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше". Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве. Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе. Павел Игнатенко — в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса сорвал попытку прорыва фашистской армии.
Также почетные знаки получили: Елена Елкина, Анатолий Щеголев, Александр Пирогов, Григорий Гожий, Александр Смирнов, Иван Медведев, Валентина Белозерова и Тамара Михина.
Для сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Всего проведено уже более 1 тысячи мероприятий.
 
Химки (городской округ в Московской области)Энергомаш
 
 
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