https://ria.ru/20250507/veterany-2015510580.html

Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам

Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам - РИА Новости, 07.05.2025

Звания почетных жителей Химок вручили 12 ветеранам

В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок, сообщает пресс-служба администрация... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T12:49:00+03:00

2025-05-07T12:49:00+03:00

2025-05-07T12:49:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

энергомаш

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 12 ветеранам вручили звания почетных жителей Химок, сообщает пресс-служба администрация городского округа. "Подвиги этих людей не описать словами. Наши ветераны — пример самоотверженного героизма и жизнелюбия. Каждая семья в нашей стране хранит воспоминания о своих героях. Сейчас их потомки вновь встали на защиту Родины. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны! Спасибо за ваше мужество, ратный и трудовой подвиг!", — отметила глава городского округа Елена Землякова. Знаков почетных граждан удостоены участники Великой Отечественной войны: Анатолий Зелов — служил в мотоциклетном полку, почти 40 лет работал слесарем-испытателем в "Энергомаше". Иван Андрюхин — на фронте был радистом, служил в разведке, участвовал в Курской битве. Надежда Баранова — в военные годы работала на автобронетанковом ремонтном заводе. Павел Игнатенко — в составе 5-го гвардейского механизированного корпуса сорвал попытку прорыва фашистской армии. Также почетные знаки получили: Елена Елкина, Анатолий Щеголев, Александр Пирогов, Григорий Гожий, Александр Смирнов, Иван Медведев, Валентина Белозерова и Тамара Михина. Для сохранения истории и памяти о подвигах героев, в Химках реализуется патриотическая программа "Успех V единстве поколений". Всего проведено уже более 1 тысячи мероприятий.

https://ria.ru/20250506/khimki-2015231313.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

химки (городской округ в московской области), энергомаш