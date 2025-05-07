Ветеран высказался о попытках пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом
Ветеран Зубовский: здравомыслящие люди понимают роль СССР в победе над фашизмом
Ордена на груди ветерана Великой Отечественной войны . Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Проживающий в Белоруссии ветеран Великой Отечественной войны Антон Зубовский заявил РИА Новости, что, несмотря на попытки на Западе пересмотреть роль СССР в победе над фашизмом и освободительную миссию советской армии, здравомыслящие люди все понимают, а политики используют тему для личной выгоды.
Антон Зубовский, полковник авиации в отставке, родился 20 августа 1926 года в деревне Крупка Минской области. Когда началась Великая Отечественная война, а Белоруссия была оккупирована немцами, ему было всего 14 лет. Однако после освобождения Белоруссии от оккупации в 1944 году он был призван в армию, воевал в Польше, Восточной Пруссии, Чехословакии.
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"Здравые люди все понимают. А кто думает по-другому, он и смотрит на события по-своему", - сказал ветеран. Он считает, что не стоит даже обсуждать заявления некоторых представителей элит в Европе, что Советский Союз не освобождал Европу от фашизма, а подчинял себе новые территории и насаждал советский режим.
Зубовский подчеркнул, что Советский союз победил фашизм в Европе, но вспомнил при этом и о союзниках. "Объединенные силы (победили – ред.)… Нельзя отрицать и помощь американцев – техника, запчасти, топливо, боеприпасы, обмундирование, продукты. Правда, потребовали ленд-лиз", - сказал собеседник.
Он добавил, что прежде всего все думают о собственных интересах, "все в свою сторону хотят" повернуть. Поэтому, по словам ветерана, трудно сказать, были бы или нет текущие геополитические противоречия между странами, если бы они помнили о силе союзничества и не делили бы Победу.
Зубовский отметил, что для многих политиков подобные противоречия – способ борьбы за власть и собственные интересы.
"Большинство руководителей смотрят в карман, стянуть - и в свой положить. Вот и вся загадка", - считает ветеран. В этой связи он вспомнил Украину. "Все эти президенты (на Украине – ред.) играли не на объедение, а наоборот, на разрыв, разгребать - и в свой карман. Понастроили вилл в Испании, Португалии, кто где", - сказал Зубовский.
Комментируя то, что на Украине не празднуют День Победы 9 мая, Зубовский, который после Великой Отечественной войны некоторое время служил и учился в Киеве в высшем военном авиационном инженерном училище, отметил, что уже в те годы порой сталкивался со случаями негативного отношения к русским. "Нет обиды, украинцы все по-своему делают, праздники свои, религиозные порядки свои", - сказал он.
"Главное, что россияне и белорусы вместе. Мы помним Победу, любим свою родину", - добавил ветеран.