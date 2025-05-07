https://ria.ru/20250507/vens-2015602030.html

США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом, заявил Вэнс

США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом, заявил Вэнс - РИА Новости, 07.05.2025

США хотят, чтобы Москва и Киев начали говорить друг с другом, заявил Вэнс

США хотят начала прямых переговоров России и Украины, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на дискуссии в Вашингтоне. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T16:44:00+03:00

2025-05-07T16:44:00+03:00

2025-05-07T17:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 мая — РИА Новости. США хотят начала прямых переговоров России и Украины, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс, выступая на дискуссии в Вашингтоне."Мы хотим, чтобы Россия и Украина договорились о базовых условиях для переговоров. США готовы участвовать в этих обсуждениях, но главное — чтобы сами стороны начали говорить друг с другом", — отметил он.При этом, как подчеркнул политик, США не разделяют мнение, что Россия не заинтересована в достижении мирного соглашения по Украине."В настоящий момент она (Россия. — Прим. ред.) выдвигает ряд требований, которые, по нашему мнению, чрезмерны, но это естественный процесс переговоров", — сказал Вэнс.По его словам, следующим шагом должна стать выработка базовых параметров для начала прямого диалога между сторонами.На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сигнал о готовности к прямым переговорам должен исходить из Киева, но пока Москва не видит никаких действий. При этом он подчеркнул, что Владимир Путин на встрече со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом подтвердил готовность к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий.Но, как напомнил представитель Кремля, киевский режим до сих пор не предпринимал действий, чтобы снять запрет на ведение контактов с Россией.Москва неоднократно указывала на недоговороспособность Киева. Как подчеркивала официальный представитель МИД России Мария Захарова, Зеленский сорвал встречу по Украине в Лондоне, пасхальное перемирие и мораторий на удары по энергообъектам.

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https://ria.ru/20250506/rossija-2015266008.html

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сша

москва

киев

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, москва, киев, джеймс дэвид вэнс, в мире, россия, украина