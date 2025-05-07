https://ria.ru/20250507/venki-2015619935.html

Россияне возложили венки на мемориальном кладбище в Египте

Россияне возложили венки на мемориальном кладбище в Египте - РИА Новости, 07.05.2025

Россияне возложили венки на мемориальном кладбище в Египте

Граждане России в среду приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам на военно-мемориальном кладбище в городе Эль-Аламейн на севере Египта,... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T17:30:00+03:00

2025-05-07T17:30:00+03:00

2025-05-07T19:06:00+03:00

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федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Граждане России в среду приняли участие в церемонии возложения венков к памятникам на военно-мемориальном кладбище в городе Эль-Аламейн на севере Египта, сообщили РИА Новости в российском генконсульстве в Александрии. Два сражения в Эль-Аламейне, состоявшиеся в 1942 году, считаются поворотным моментом Североафриканской кампании во Второй мировой войне. По их итогам союзники, в составе которых воевали в том числе и выходцы из России, нанесли поражение немецко-фашистским войскам. В Эль-Аламейне находится огромное мемориальное кладбище союзников. "Седьмого мая в преддверии 80-летнего юбилея Победы генеральный консул Карен Василян, директор проекта по сооружению АЭС "Эль-Дабаа" Алексей Кононенко и и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Египте Арсений Матющенко провели традиционную церемонию возложения венков к памятникам на военно-мемориальном кладбище в городе Эль-Аламейн", - говорится в заявлении. Отмечается, что в мероприятии приняли участие сотрудники генконсульства и Русского дома в Александрии, персонал АЭС "Эль-Дабаа", которую строит российская госкорпорация "Росатом", и проживающие в Александрии соотечественники. Генконсульство добавило в заявлении, что гости также посетили музей Эль-Аламейна, в котором выставлены военная техника и амуниция времен Второй мировой.

https://ria.ru/20250507/mger-2015613154.html

https://ria.ru/20250506/rossiya-2015275119.html

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в мире, александрия, россия, египет, аэс "эль-дабаа", федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", 80-летие победы в великой отечественной войне