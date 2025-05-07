https://ria.ru/20250507/venesuela-2015698411.html

Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ

Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ - РИА Новости, 07.05.2025

Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ

Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости заявил, что его страна осуждает цензуру в отношении российских СМИ, в том числе Sputnik и RT, РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:58:00+03:00

2025-05-07T21:58:00+03:00

2025-05-07T21:58:00+03:00

технологии

россия

венесуэла

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николас мадуро

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости заявил, что его страна осуждает цензуру в отношении российских СМИ, в том числе Sputnik и RT, назвав действия западных стран нарушением свободы слова. "Мы, конечно же, осуждаем цензуру в отношении Sputnik, RT и любых других российских медиа. Это формы нападок, в которых под любыми предлогами нарушается свобода прессы. Те самые правительства, которые годами обвиняли нас в нарушении свободы выражения, сами оказались первыми, кто её нарушает", - сказал Хиль в интервью РИА Новости в Москве, где он находится с официальным визитом по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра, Венесуэла и Россия активно сотрудничают в сфере информационной политики, развивая совместное медиапроизводство и распространяя взаимный контент на своих площадках. Он подчеркнул, что эта работа будет только усиливаться. "В сфере коммуникаций у нас выстроены важные направления работы — не только в обмене контентом, но и в совместном производстве материалов, которые транслируются в России и Латинской Америке. Это мощная медийная система, и её развитие будет продолжено", — отметил Хиль. Современные цифровые платформы и соцсети, как указал министр, позволяют народам находить альтернативные пути получения информации, несмотря на запреты. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле 7 мая подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке. Венесуэльский лидер останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вместе в ним в Москве находится представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.

https://ria.ru/20241014/media-1978014842.html

https://ria.ru/20240930/rt-1975602583.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро