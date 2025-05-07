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Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ - РИА Новости, 07.05.2025
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21:58 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/venesuela-2015698411.html
Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ
Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ - РИА Новости, 07.05.2025
Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости заявил, что его страна осуждает цензуру в отношении российских СМИ, в том числе Sputnik и RT, РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T21:58:00+03:00
2025-05-07T21:58:00+03:00
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости заявил, что его страна осуждает цензуру в отношении российских СМИ, в том числе Sputnik и RT, назвав действия западных стран нарушением свободы слова. "Мы, конечно же, осуждаем цензуру в отношении Sputnik, RT и любых других российских медиа. Это формы нападок, в которых под любыми предлогами нарушается свобода прессы. Те самые правительства, которые годами обвиняли нас в нарушении свободы выражения, сами оказались первыми, кто её нарушает", - сказал Хиль в интервью РИА Новости в Москве, где он находится с официальным визитом по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По словам министра, Венесуэла и Россия активно сотрудничают в сфере информационной политики, развивая совместное медиапроизводство и распространяя взаимный контент на своих площадках. Он подчеркнул, что эта работа будет только усиливаться. "В сфере коммуникаций у нас выстроены важные направления работы — не только в обмене контентом, но и в совместном производстве материалов, которые транслируются в России и Латинской Америке. Это мощная медийная система, и её развитие будет продолжено", — отметил Хиль. Современные цифровые платформы и соцсети, как указал министр, позволяют народам находить альтернативные пути получения информации, несмотря на запреты. Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле 7 мая подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке. Венесуэльский лидер останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вместе в ним в Москве находится представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
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технологии, россия, венесуэла, москва, владимир путин, николас мадуро
Технологии, Россия, Венесуэла, Москва, Владимир Путин, Николас Мадуро
Глава МИД Венесуэлы осудил цензуру в отношении российских СМИ

Глава МИД Венесуэлы Хиль: страна осуждает цензуру в отношении Sputnik и RT

© POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто
Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© POOL
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Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль в интервью РИА Новости заявил, что его страна осуждает цензуру в отношении российских СМИ, в том числе Sputnik и RT, назвав действия западных стран нарушением свободы слова.
«
"Мы, конечно же, осуждаем цензуру в отношении Sputnik, RT и любых других российских медиа. Это формы нападок, в которых под любыми предлогами нарушается свобода прессы. Те самые правительства, которые годами обвиняли нас в нарушении свободы выражения, сами оказались первыми, кто её нарушает", - сказал Хиль в интервью РИА Новости в Москве, где он находится с официальным визитом по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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По словам министра, Венесуэла и Россия активно сотрудничают в сфере информационной политики, развивая совместное медиапроизводство и распространяя взаимный контент на своих площадках. Он подчеркнул, что эта работа будет только усиливаться.
«
"В сфере коммуникаций у нас выстроены важные направления работы — не только в обмене контентом, но и в совместном производстве материалов, которые транслируются в России и Латинской Америке. Это мощная медийная система, и её развитие будет продолжено", — отметил Хиль.
Современные цифровые платформы и соцсети, как указал министр, позволяют народам находить альтернативные пути получения информации, несмотря на запреты.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро по итогам переговоров в Кремле 7 мая подписали договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между двумя странами. Договор нацелен на долгосрочную перспективу и охватывает практически все ключевые темы в двусторонней повестке. Венесуэльский лидер останется в России для участия в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, вместе в ним в Москве находится представительная делегация, включая министров правительства и высокопоставленных военнослужащих.
Офис телеканала RT - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
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ТехнологииРоссияВенесуэлаМоскваВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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