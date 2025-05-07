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Конклав не смог избрать нового папу в первом туре - РИА Новости, 07.05.2025
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Религия
 
22:03 07.05.2025 (обновлено: 22:26 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/vatikan-2015699010.html
Конклав не смог избрать нового папу в первом туре
Конклав не смог избрать нового папу в первом туре - РИА Новости, 07.05.2025
Конклав не смог избрать нового папу в первом туре
Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должны избрать нового папу римского, в ходе первого тура голосования не смогли определиться со своим... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T22:03:00+03:00
2025-05-07T22:26:00+03:00
религия
в мире
ватикан
папа римский
франциск (хорхе марио бергольо)
умер папа римский франциск
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ВАТИКАН, 7 мая — РИА Новости. Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должны избрать нового папу римского, в ходе первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.Объявления пришлось ждать на два часа дольше запланированного.В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Перед тем как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники конклава поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами папы римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов участников конклава.Известия об итогах первого тура голосования, который начался после 17:45 (18:45 мск) и продлился несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек, согласно сообщению портала Vatican News. Скрасить время им помогали чайки, которые то и дело оказывались на кадрах трансляции возле заветной трубы.Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь.После голосования должно состояться богослужение вечерни, а затем "князья церкви" отправятся в Дом Святой Марфы — гостевой дом по соседству с собором Святого Петра. В четверг и последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня, после которых при неудачном их исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10:30 или 17:30 по местному времени, как и спустя два часа — при победе на втором и четвертом.В четверг кардиналы позавтракают рано утром, после чего отслужат мессу и снова приступят к голосованию.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
https://ria.ru/20250507/papa-2015458179.html
https://ria.ru/20250506/intervyu-2015404812.html
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в мире, ватикан, папа римский, франциск (хорхе марио бергольо), умер папа римский франциск
Религия, В мире, Ватикан, Папа Римский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Умер папа римский Франциск
Конклав не смог избрать нового папу в первом туре

Конклав не смог избрать нового папу в первом туре голосования в Ватикане

© AP Photo / Alessandra TarantinoТрансляция первого заседания конклава, на котором будет избран новый папа римский в Сикстинской капелле в Ватикане
Трансляция первого заседания конклава, на котором будет избран новый папа римский в Сикстинской капелле в Ватикане - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© AP Photo / Alessandra Tarantino
Трансляция первого заседания конклава, на котором будет избран новый папа римский в Сикстинской капелле в Ватикане
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ВАТИКАН, 7 мая — РИА Новости. Участники проходящего в Ватикане конклава, на котором должны избрать нового папу римского, в ходе первого тура голосования не смогли определиться со своим выбором — из трубы на крыше Сикстинской капеллы Апостольского дворца поднимается черный дым, передает корреспондент РИА Новости.
Объявления пришлось ждать на два часа дольше запланированного.
Собор Святого Петра в Ватикане - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Католики молятся об избрании нового папы римского, рассказал епископ
Вчера, 09:51
В конклаве принимают участие 133 члена Кардинальской коллегии. Перед тем как двери Сикстинской капеллы закрылись, участники конклава поклялись сохранять в тайне все, что связано с выборами папы римского. Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов участников конклава.
Известия об итогах первого тура голосования, который начался после 17:45 (18:45 мск) и продлился несколько часов, на площади Святого Петра в Ватикане ожидала толпа верующих, которая достигла 45 тысяч человек, согласно сообщению портала Vatican News. Скрасить время им помогали чайки, которые то и дело оказывались на кадрах трансляции возле заветной трубы.
Черный дым верующие встретили возгласами разочарования, после чего стали быстро покидать площадь.
Папа римский Франциск - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
РИА Новости обнародует не вышедшее ранее интервью папы римского
6 мая, 22:46
После голосования должно состояться богослужение вечерни, а затем "князья церкви" отправятся в Дом Святой Марфы — гостевой дом по соседству с собором Святого Петра. В четверг и последующие дни будут проводиться по четыре сессии голосования — две в первой и две во второй половине дня, после которых при неудачном их исходе результаты будут объявляться посредством черного дыма в районе полудня и 19 часов по местному времени. Если кардиналы придут к избранию понтифика на первом и третьем за день раундах, белый дым можно ожидать в 10:30 или 17:30 по местному времени, как и спустя два часа — при победе на втором и четвертом.
В четверг кардиналы позавтракают рано утром, после чего отслужат мессу и снова приступят к голосованию.
Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.
Ватикан - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
Порядок избрания папы Римского
Вчера, 01:50
 
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