https://ria.ru/20250507/vatikan-2015659207.html

В Ватикане начался конклав по избранию нового папы

В Ватикане начался конклав по избранию нового папы - РИА Новости, 07.05.2025

В Ватикане начался конклав по избранию нового папы

Первое заседание конклава, на котором изберут нового папу римского, началось в среду вечером в Сикстинской капелле в Ватикане, прямую трансляцию ведут... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T18:52:00+03:00

2025-05-07T18:52:00+03:00

2025-05-07T19:43:00+03:00

ватикан

религия

умер папа римский франциск

папа римский

в мире

франциск (хорхе марио бергольо)

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ВАТИКАН, 7 мая — РИА Новости. Первое заседание конклава, на котором изберут нового папу римского, началось в среду вечером в Сикстинской капелле в Ватикане, прямую трансляцию ведут итальянские новостные телеканалы.Из Паолинской капеллы Апостольского дворца процессия 133 кардиналов-выборщиков направилась в Сикстинскую капеллу, где состоятся выборы нового понтифика. В капелле для кардиналов размещены несколько рядов столов со стульями. С исполнением гимна Veni creator spiritus "князья церкви" принесли присягу и, в частности, поклялись соблюдать тайну относительно происходящего на конклаве.После того как глава Службы папских литургических церемоний Диего Равелли произнес знаменитую латинскую формулу "Extra omnes!" ("Все вон!"), все посторонние покинули Сикстинскую капеллу и ее двери закрылись на ключ. Первый тур голосования за нового папу римского состоится на первом заседании конклава.Для избрания на Апостольский престол будущий понтифик должен будет заручиться поддержкой как минимум двух третей кардиналов-выборщиков, то есть набрать не менее 89 голосов участников конклава. Предполагается, что впервые дым из трубы Сикстинской капеллы, который известит верующих о результатах голосования, может пойти ориентировочно в 19:00-19:30 (20:00-20:30 мск). Как ожидается, первый тур голосования не выявит победителя.Папа римский Франциск умер утром 21 апреля в возрасте 88 лет. Причиной его смерти стал инсульт на фоне хронических заболеваний. Он возглавлял католическую церковь с марта 2013 года. Его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре.

https://ria.ru/20250506/vatikan-2015316288.html

https://ria.ru/20250429/papa-rimskiy-2013959739.html

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Первое заседание конклава началось в Сикстинской капелле Первое заседание конклава, на котором будет избран новый папа Римский, началось в Сикстинской капелле в Ватикане 2025-05-07T18:52 true PT0M37S

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ватикан, умер папа римский франциск, папа римский, в мире, франциск (хорхе марио бергольо)