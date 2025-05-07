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В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату - РИА Новости, 07.05.2025
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14:34 07.05.2025
https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html
В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату
В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату - РИА Новости, 07.05.2025
В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату
Неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил РИА Новости председатель местной... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T14:34:00+03:00
2025-05-07T14:34:00+03:00
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ПРАГА, 7 мая – РИА Новости. Неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил РИА Новости председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов. "Сегодня утром мы обнаружили, что стоявший в парке "Гавличкове сады" в центре города памятник советскому воину варварски разбит. Кто-то сбросил фигуру солдата с пьедестала. Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - сказал Орлов. По словам Орлова, он разговаривал сегодня со старостой (главой) города Теплице Иржи Штадлом, который пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника. Кроме того, предложение помощи поступило от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна. Как отметил Орлов, жители города продолжают нести цветы даже к разбитому памятнику, отдавая дать памяти и уважения советским солдатам, погибшим в боях за освобождение их страны от гитлеровских фашистов. Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.
https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html
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в мире, ссср, чехия
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В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату

Орлов: вандалы разбили памятник советскому солдату в Теплице

© РИА НовостиНеизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© РИА Новости
Неизвестные варвары разбили памятник советскому солдату в Теплице
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ПРАГА, 7 мая – РИА Новости. Неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил РИА Новости председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов.
"Сегодня утром мы обнаружили, что стоявший в парке "Гавличкове сады" в центре города памятник советскому воину варварски разбит. Кто-то сбросил фигуру солдата с пьедестала. Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - сказал Орлов.
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По словам Орлова, он разговаривал сегодня со старостой (главой) города Теплице Иржи Штадлом, который пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника. Кроме того, предложение помощи поступило от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна.
Как отметил Орлов, жители города продолжают нести цветы даже к разбитому памятнику, отдавая дать памяти и уважения советским солдатам, погибшим в боях за освобождение их страны от гитлеровских фашистов.
Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.
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