https://ria.ru/20250507/varvar-2015544299.html

В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату

В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату - РИА Новости, 07.05.2025

В Чехии вандалы разбили памятник советскому солдату

Неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил РИА Новости председатель местной... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T14:34:00+03:00

2025-05-07T14:34:00+03:00

2025-05-07T14:34:00+03:00

в мире

ссср

чехия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015544093_0:573:960:1113_1920x0_80_0_0_15814cb08f2847f6413c610f620afe27.jpg

ПРАГА, 7 мая – РИА Новости. Неизвестные варвары в ночь на среду разбили памятник советскому солдату, сбросив фигуру воина с пьедестала, сообщил РИА Новости председатель местной общественной организации Kovčeg-Arha, которая объединяет русскоговорящих жителей Устецкого края (на западе страны), Анатолий Орлов. "Сегодня утром мы обнаружили, что стоявший в парке "Гавличкове сады" в центре города памятник советскому воину варварски разбит. Кто-то сбросил фигуру солдата с пьедестала. Наверняка это умышленно было сделано накануне светлого праздника Победы", - сказал Орлов. По словам Орлова, он разговаривал сегодня со старостой (главой) города Теплице Иржи Штадлом, который пообещал содействие городских властей в восстановлении памятника. Кроме того, предложение помощи поступило от главы еврейской общины Устецкого края Михала Лихтанстайна. Как отметил Орлов, жители города продолжают нести цветы даже к разбитому памятнику, отдавая дать памяти и уважения советским солдатам, погибшим в боях за освобождение их страны от гитлеровских фашистов. Памятник советскому солдату был установлен в парке "Гавличкове сады" в конце 1940-х годов. На нем нет никаких надписей, лишь по бокам фигуры бойца, который держит в руках автомат ППШ, изображен герб СССР.

https://ria.ru/20250415/vandalizm-2011415802.html

https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html

ссср

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ссср, чехия