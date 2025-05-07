В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека
RMF FM: мужчина с топором ворвался в Варшавский университет, один человек убит
© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM.
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"Драматические события развернулись в здании Варшавского университета на Краковском предместье. Вооруженный топором мужчина ворвался на территорию учебного заведения и напал на находившихся там людей", - говорится в сообщении.
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Со ссылкой на неофициальные источники радиостанция сообщает, что "один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения".
В свою очередь полиция Варшавы подтвердила гибель человека в этом происшествии, уточнив, что ранен был один человек, а не двое.
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"Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции на платформе Х.
Уточняется, что нападавшим является 22-летний гражданин Польши, который задержан.
"На месте работают прокуроры и полицейские", - говорится в сообщении.
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