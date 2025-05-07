https://ria.ru/20250507/varshava-2015689984.html

В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека

В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека - РИА Новости, 07.05.2025

В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека

Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T21:09:00+03:00

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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM. "Драматические события развернулись в здании Варшавского университета на Краковском предместье. Вооруженный топором мужчина ворвался на территорию учебного заведения и напал на находившихся там людей", - говорится в сообщении. Со ссылкой на неофициальные источники радиостанция сообщает, что "один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения".В свою очередь полиция Варшавы подтвердила гибель человека в этом происшествии, уточнив, что ранен был один человек, а не двое."Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции на платформе Х.Уточняется, что нападавшим является 22-летний гражданин Польши, который задержан."На месте работают прокуроры и полицейские", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241230/germanija-1992070045.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, польша, варшава