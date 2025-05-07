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В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека - РИА Новости, 07.05.2025
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21:09 07.05.2025 (обновлено: 21:12 07.05.2025)
https://ria.ru/20250507/varshava-2015689984.html
В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека
В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека - РИА Новости, 07.05.2025
В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека
Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 07.05.2025
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM. "Драматические события развернулись в здании Варшавского университета на Краковском предместье. Вооруженный топором мужчина ворвался на территорию учебного заведения и напал на находившихся там людей", - говорится в сообщении. Со ссылкой на неофициальные источники радиостанция сообщает, что "один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения".В свою очередь полиция Варшавы подтвердила гибель человека в этом происшествии, уточнив, что ранен был один человек, а не двое."Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции на платформе Х.Уточняется, что нападавшим является 22-летний гражданин Польши, который задержан."На месте работают прокуроры и полицейские", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241230/germanija-1992070045.html
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в мире, польша, варшава
В мире, Польша, Варшава
В Варшавском университете вооруженный топором мужчина убил человека

RMF FM: мужчина с топором ворвался в Варшавский университет, один человек убит

© Depositphotos.com / Patryk_KosmiderПольская полиция
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Depositphotos.com / Patryk_Kosmider
Польская полиция. Архивное фото
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ВАРШАВА, 7 мая – РИА Новости. Вооруженный топором мужчина ворвался в Варшавский университет, один человек убит, есть раненые, сообщает радиостанция RMF FM.
«
"Драматические события развернулись в здании Варшавского университета на Краковском предместье. Вооруженный топором мужчина ворвался на территорию учебного заведения и напал на находившихся там людей", - говорится в сообщении.
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Со ссылкой на неофициальные источники радиостанция сообщает, что "один человек погиб, по меньшей мере двое получили ранения".
В свою очередь полиция Варшавы подтвердила гибель человека в этом происшествии, уточнив, что ранен был один человек, а не двое.
«
"Задержан мужчина, который ворвался на территорию кампуса Варшавского университета. Один человек погиб, другой с тяжелыми травмами был доставлен в больницу", - говорится в сообщении полиции на платформе Х.
Уточняется, что нападавшим является 22-летний гражданин Польши, который задержан.
"На месте работают прокуроры и полицейские", - говорится в сообщении.
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