https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015424408.html

Ульянов прокомментировал сравнение Санду с Зеленским

Ульянов прокомментировал сравнение Санду с Зеленским - РИА Новости, 07.05.2025

Ульянов прокомментировал сравнение Санду с Зеленским

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей... РИА Новости, 07.05.2025

2025-05-07T02:35:00+03:00

2025-05-07T02:35:00+03:00

2025-05-07T02:35:00+03:00

в мире

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майя санду

владимир зеленский

михаил ульянов (дипломат)

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя политику президента Молдавии Майи Санду, запрещающей празднование Дня Победы и использование георгиевской ленты, заявил, что не следует уделять много внимания людям, которые "пытаются выдать себя за комиков". Таким образом он отреагировал на публикацию одного из пользователей соцсети Х, который сравнивает Санду, ранее обещавшую не ограничивать в стране использование русского языка и празднование Дня Победы, с Владимиром Зеленским. "Не стоит уделять слишком много внимания людям, которые пытаются выдать себя за комиков", - написал Ульянов в Х. За последние годы в Молдавии неоднократно предпринимались попытки ограничить празднование Дня Победы и запретить использование георгиевской ленты. Несмотря на это, тысячи граждан ежегодно принимают участие в праздничных мероприятиях, посвященных этой дате. По данным полиции, за последние два года в республике было выписано более 500 штрафов за ношение георгиевской ленты. После прихода в Молдавии к власти партии "Действие и солидарность" (ПДС), негласным лидером которой является президент республики Майя Санду, в Молдавии проводится политика "беспамятства", направленная на переписывание истории. Парламентское большинство ПДС приняло законы о запрете на использование георгиевской ленты и установке памятников румынским солдатам, воевавшим на стороне гитлеровской Германии. Памятники румынским военным появляются в разных регионах, включая Кишинев, нередко с участием официальных лиц и представителей румынского посольства. Такие инициативы сопровождаются почетными церемониями, вызывая критику со стороны общественности, которая напоминает о преступлениях румынских войск против мирного населения Молдавии во время Второй мировой войны.

https://ria.ru/20250423/agent-2012889520.html

https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013051692.html

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в мире, молдавия, россия, вена, майя санду, владимир зеленский, михаил ульянов (дипломат)