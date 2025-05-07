https://ria.ru/20250507/ulyanov-2015415739.html
Ульянов оценил запреты стран ЕС перелетам Вучича и Фицо в Россию
Ульянов оценил запреты стран ЕС перелетам Вучича и Фицо в Россию - РИА Новости, 07.05.2025
Ульянов оценил запреты стран ЕС перелетам Вучича и Фицо в Россию
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелёта в... РИА Новости, 07.05.2025
2025-05-07T00:44:00+03:00
2025-05-07T00:44:00+03:00
2025-05-07T00:45:00+03:00
россия
сербия
словакия
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роберт фицо
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя сообщения о запрете Польшей и странами Прибалтики перелёта в своих воздушных пространствах самолётов президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо в Россию на празднование 80-летия Победы, заявил, что власти этих государств "совершенно не беспокоятся" о своей репутации в свете Победы над нацистами. Ранее портал издания "Вечерне новости" со ссылкой на источник писал о запрете властями Латвии вслед за Литвой перелёта в их воздушном пространстве самолёта Вучича. Портал также сообщал о подобном запрете для самолёта Фицо от властей Литвы. "Власти Латвии, Литвы и Польши запретили пролет через свои территории лидерам Сербии и Словакии, которые собираются участвовать в Параде по случаю 80-летия Победы 9 мая в Москве. Власти упомянутых трех стран совершенно не беспокоятся о своей репутации в свете состоявшейся 80 лет назад и не подлежащей пересмотру Победы над нацистами. Как вы думаете, это случайность?" - написал Ульянов в своём Telegram-канале. Ранее премьер Словакии дал понять, что некоторые страны Европейского союза не хотят давать разрешение на пролет над своей территорией его самолета в Россию, куда он должен направиться на мероприятия по случаю Дня Победы. Ранее в ЕС предостерегли лидеров стран-кандидатов и действующих членов ЕС от визита в Москву. В ответ на это Вучич заявил, что обещал российскому лидеру Владимиру Путину приехать в Москву на День Победы над фашизмом и приедет, но без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.
https://ria.ru/20250507/matvienko-2015414761.html
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россия, сербия, словакия, александр вучич, михаил ульянов (дипломат), роберт фицо, евросоюз
Россия, Сербия, Словакия, Александр Вучич, Михаил Ульянов (дипломат), Роберт Фицо, Евросоюз
Ульянов оценил запреты стран ЕС перелетам Вучича и Фицо в Россию
Ульянов: страны, мешающие Фицо и Вучичу лететь в РФ, не беспокоятся о репутации